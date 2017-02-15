Еще
11:00 15.02.2017
Пришлите свою новость!
10:56
Лавров завтра встретится с новым главой Госдепа
10:50
В доме на Беринга после пожара нашли тело
10:42
ЗакС отказался заступаться за Европейский университет
10:39
В ДТП на Косыгина машине «снесло крышу»: двое в больнице
10:33
РФ может вернуться к проекту "Южный поток"
10:27
Росимуществу Псковской области вернули отсуженные в Петербурге миллионы
10:21
Глава Карелии Александр Худилайнен подал в отставку
10:15
«Квадрат»: Первые суды над «серыми» арендодателями Петербурга пройдут в этом году
10:09
На Казанской ночью тушили ресторан
10:03
Опрос: Одобрение Сталина россиянами достигло максимума с начала 2000-х
09:57
Военные ЗВО прошли маршем до полигонов
09:49
На Васильевском открыли движение по двум линиям
09:41
Мошенник выманил почти миллион у петербургских пенсионеров
09:33
11-летняя школьница, выпавшая из окна в Киришах, состояла в "группах смерти"
09:26
В угнанном три года назад в Петербурге автомобиле нашли патроны
09:17
Сотрудники Intimissimi отдали выручку мошеннице, выдававшей себя за инкассатора
09:09
На петербургском заводе «Хёндэ» начали производство нового Solaris
09:01
От гостиницы «Азимут» увезли в больницу мужчину, упавшего с третьего этажа
08:53
Смольный подтвердил смену руководства в комитете по экономической политике
08:45
В Москве задержан подозреваемый в нападении на инкассаторов
08:37
Серьезная авария на Литейном остановила центр и подъезды к нему
08:29
Государство сократит свои доли в ВТБ, АЛРОСА и «Совкомфлоте»
08:21
На Беринга под утро загорелась квартира
08:20
Эрмитаж выставляет искусство Мамлюкского султаната
08:13
Маккейн обвинил Россию в развертывании ракет с ядерными боеголовками
08:05
Упавший грузовик с тоннами песка затруднил движение по «Сортавале»
01:13
Максим Леонидов отметит 55-летие праздничным концертом
00:57
МО РФ опровергло сближение самолетов России и эсминца США в Черном море
00:39
Порошенко обрадовался заявлению Белого дома о необходимости возврата Крыма Украине
00:25
Трамп отменил ряд обязательств по раскрытию информации для добывающих компаний
00:13
Фондовый рынок США закрылся ростом
14/02
Смольный покинет зампред комитета по молодежной политике
14/02
Премьера Сербии Вучича выдвинули в президенты
14/02
Комитет сената США может начать расследование контактов Флинна с послом России
14/02
Тиллерсон намерен встретиться с Лавровым в Бонне
14/02
Пентагон заявил об облете эсминца российскими самолетами в Черном море
14/02
Мировые цены на нефть растут
14/02
Глава комитета по экономическому развитию покидает Смольный
14/02
Интерпол объявил в розыск миноритария Кировского завода Максима Яковлева
14/02
«Йокерит» в овертайме вырвал победу у «Нефтехимика»
14/02
Белый дом сообщил об ожиданиях Трампа возврата Крыма Украине
14/02
На торги выставлен завод в Металлострое
14/02
Мутко рассказал о 14 получивших разрешение на допинг россиянах
14/02
Акции Apple обновили исторический максимум
14/02
Посольство России в Турции осудило победу на WPP фото с убийцей посла Карлова
14/02
«Спартак» лишил СКА лидерства в чемпионате
14/02
Глава Минфина США заявил о сохранении антироссийских санкций
14/02
Суд ещё раз оштрафовал Мару Багдасарян
14/02
В киевской школе родители отказались собирать посылки участникам АТО
14/02
Российский корабль-разведчик заметили у штата Дэлавэр
14/02
На платформе Татьянино поезд сбил жителя Гатчины
14/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 14 февраля
14/02
В Ростуризме прошли обыски
14/02
«Аэрофлот» вошел в топ-50 самых дорогих мировых авиабрендов
14/02
В Госдуму внесли законопроект о наказании за «пропаганду исключительности»
14/02
В предвыборных кибератаках на Эммануэля Макрона нашли украинский след
14/02
Тимошенко ответила на критику Гройсмана и обвинила его в «мегакоррупции»
14/02
Противники нелегалов разбили лагерь в центре Хельсинки вслед за мигрантами
14/02
Житель Анталии убил жену-россиянку и двух детей
14/02
С помощниц экс-депутата Нестеровой взыскали похищенные миллионы
14/02
В Кронштадте закрывается единственное инфекционное отделение
14/02
Полиция Малайзии подтвердила смерть брата лидера КНДР
14/02
Жители петербургских коммуналок выкупили у Смольного комнат на полмиллиарда рублей
14/02
Лайф78 и телеканал «Санкт-Петербург» претендуют на 21-ю кнопку
14/02
Жильцы дома на Невском не выдержали соседства с хостелом
14/02
Реальный "волк с Уолл-стрит" Джордан Белфорт приедет в Петербург
14/02
Мутко: Мы практически готовы к Кубку конфедераций
14/02
«Пионерская» заработала на вход
14/02
Больше 45 тысяч жителей Ленобласти владеют оружием
14/02
Гройсман рассказал о встающей с колен экономике Украины
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
15.02.2017 10:27

Росимуществу Псковской области вернули отсуженные в Петербурге миллионы

Петербургские судебные приставы помогли управлению Росимущества разобраться в споре с коммерсантами. Камнем преткновения стала плата за хранение металла.

Как сообщили 15 февраля в пресс-службе УФССП России по Петербургу, в Кировском районном отделе судебных приставов возбудили два исполнительных производства по взысканию с ООО «Зиммер» задолженности в размере более 21 миллиона рублей в пользу территориального управления Росимущества по Псковской области. Ранее между организациями был заключён государственный контракт, в соответствии с которым должник хранил у себя лом цветных и чёрных металлов, а Росимущество оплачивало данную услугу. По истечении срока контракта имущество продолжало находиться на хранении у ООО «Зиммер»; организация обратилась в суд, решением которого было взыскать с ТУ Росимущества 13 и 8,3 миллиона рублей. Ответчик выплатил указанные суммы в пользу истца, однако затем подал апелляцию, в результате чего были вынесены определения о повороте исполнения судебных решений. Таким образом, организация должна была вернуть Росимуществу ранее переведённые денежные средства, однако исполнять это не торопилась.

Судебный пристав неоднократно пытался связаться с руководством компании, но представители должника общаться не хотели. Был произведён розыск счетов организации, с одного из которых в принудительном порядке была списана задолженность в полном объёме, а также исполнительский сбор – более 1,4 миллиона рублей.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Бизнес-трибуна
Инвестиционная Академия
13.02.2017 11:56

Полиграф для Форекс, или Что скрывается за негативными отзывами о валютном рынке

Сегодня в интернете легко найти любую информацию о рынке Форекс. Правда, добрая ее половина будет размещена под заголовками «осторожно, мошенники» или «развод для лохов». Посмотрим...
Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
Чистое небо 2
10.02.2017 17:39

«Петербургская Недвижимость» приглашает на презентацию «Квартира с первым взносом 0 рублей»

Презентация состоится в субботу, 11 февраля, в главном офисе «Петербургской Недвижимости» на Московском пр., 212 в кабинете 2016. Вход свободный.
Tele2
09.02.2017 12:42

Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном

Tele2 запустила в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
РФ может вернуться к проекту "Южный поток"
Росимуществу Псковской области вернули отсуженные в Петербурге миллионы
Государство сократит свои доли в ВТБ, АЛРОСА и «Совкомфлоте»
Фондовый рынок США закрылся ростом
Акции Apple обновили исторический максимум
«Аэрофлот» вошел в топ-50 самых дорогих мировых авиабрендов
Реальный "волк с Уолл-стрит" Джордан Белфорт приедет в Петербург
Гройсман рассказал о встающей с колен экономике Украины
Эксперты оценят рентабельность туннеля под Финским заливом
Финны выпустят современную версию Nokia 3310
Идите в город-сад
Кризис мясом не испортишь
Два Владимира на один судебный квартал
Модный приговор Петербургу
Как Смольный баннером работал
Торговля России и Финляндии начала оправляться от санкций
Куда не уехал петербургский автопром
В поисках французского круассана
«Светлана» распродает активы
Три ЖКС за 500 баксов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Спартак» лишил СКА лидерства в чемпионате

DariuszSankowski/pixabay.com

Викторина: Превратности любви

Взломщика банкомата на Коллонтай спугнул дымогенератор

читатель "Фонтанки"

В Митрофаньевском тупике полыхало здание склада

Строить ли стену Трампа вокруг Петербурга, решают дети и Вышенков

Семь самых романтических финских песен

Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
Чистое небо 2
10.02.2017 17:39
«Петербургская Недвижимость» приглашает на презентацию «Квартира с первым взносом 0 рублей»
Презентация состоится в субботу, 11 февраля, в главном офисе «Петербургской Недвижимости» на Московском пр., 212 в кабинете 2016. Вход свободный.
Tele2
09.02.2017 12:42
Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном
Tele2 запустила в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00
Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»
Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Tele2
03.02.2017 10:28
Московские абоненты Tele2 получат скидку на такси Gett
Благодаря партнерству двух компаний, сервис Gett позволяет пассажирам наряду с привычными тарифами («Эконом», «Комфорт», «Бизнес» и другими) воспользоваться тарифом «Tele2»
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Tele2
01.02.2017 10:41
Tele2 рассказала о переносе остатков услуг в новой рекламе
Tele2, на днях заявившая о новой стратегии развития, выпустила рекламные ролики в поддержку коммуникационной платформы «Другие правила».
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2
30.01.2017 15:00
Тele2 начала переносить остатки пакетных тарифов на следующий месяц
Оператор начал переносить неиспользованные SMS, минуты разговоров и гигабайты интернет-трафика на следующий месяц.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
Boxberry
26.01.2017 16:38
Бизнесменам предлагают протестировать доставку документов от Boxberry
Служба доставки Boxberry предлагает юридическим лицам Санкт-Петербурга протестировать свои услуги. До конца марта предприниматели могут отправлять документы, деловые письма и посылки со скидкой 10% на базовый тариф.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.