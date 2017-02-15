Росимуществу Псковской области вернули отсуженные в Петербурге миллионы

Петербургские судебные приставы помогли управлению Росимущества разобраться в споре с коммерсантами. Камнем преткновения стала плата за хранение металла.

Как сообщили 15 февраля в пресс-службе УФССП России по Петербургу, в Кировском районном отделе судебных приставов возбудили два исполнительных производства по взысканию с ООО «Зиммер» задолженности в размере более 21 миллиона рублей в пользу территориального управления Росимущества по Псковской области. Ранее между организациями был заключён государственный контракт, в соответствии с которым должник хранил у себя лом цветных и чёрных металлов, а Росимущество оплачивало данную услугу. По истечении срока контракта имущество продолжало находиться на хранении у ООО «Зиммер»; организация обратилась в суд, решением которого было взыскать с ТУ Росимущества 13 и 8,3 миллиона рублей. Ответчик выплатил указанные суммы в пользу истца, однако затем подал апелляцию, в результате чего были вынесены определения о повороте исполнения судебных решений. Таким образом, организация должна была вернуть Росимуществу ранее переведённые денежные средства, однако исполнять это не торопилась.

Судебный пристав неоднократно пытался связаться с руководством компании, но представители должника общаться не хотели. Был произведён розыск счетов организации, с одного из которых в принудительном порядке была списана задолженность в полном объёме, а также исполнительский сбор – более 1,4 миллиона рублей.