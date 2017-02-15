Глава Карелии Александр Худилайнен подал в отставку

Губернатор Карелии Александр Худилайнен 15 февраля объявил о досрочном сложении полномочий.

Об этом сообщает НТВ.

Губернатор Карелии стал уже пятым главой региона, который ушел в отставку с начала февраля 2017 года. Ранее свои посты покинули губернатор Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, новгородский губернатор Сергей Митин и глава Рязанской области Олег Ковалев. Все пятеро оказались в своеобразном кремлевском антирейтинге, о котором СМИ писали еще на прошлой неделе. В президентской администрации выразили недовольство показателями эффективности исполнительной власти ряда субъектов и намекнули на то, что в единый день голосования осенью 2017 года в избирательных бюллетенях этих регионов не будет фамилий действующих глав. Для того, чтобы у новых руководителей была возможность подготовиться к избирательной гонке, действующим главам субъектов пришлось объявить о досрочной отставке.

Отметим, что ранее издание 47 News рассказало о том, кто может сменить экс-главу ЗакСа Ленинградской области на посту главы Карелии.