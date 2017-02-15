На Казанской ночью тушили ресторан

Три пожарных расчета тушили огонь в ресторане в центре Петербурга ночью 15 февраля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу, сообщение о пожаре в доме №2 по Казанской улице поступило около 1.50 . В административном здании выгорел металлический короб вытяжки и разобран воздуховод на площади один квадратный метр. В тушении огня принимали участие 15 пожарных. В 02.50 возгорание было ликвидировано.

В указанном доме расположен ресторан «Мамалыга» известного бренда «Гинза».