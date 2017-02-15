Военные ЗВО прошли маршем до полигонов

Во время первого этапа внезапной проверки войск Западного военного округа 14 февраля военнослужащие на штатной технике совершили марши и выстроились на полигонах «Луга», «Струги Красные» и «Кирилловское». Там они выполняли учебно-боевые задачи.

Как сообщает 15 февраля пресс-служба ЗВО, из воинских частей, объединений и соединений, военные на штатной технике совершили марши до полигонов. Командование в лице генерал-лейтенанта Виктора Астапова проверило скорость выполнения нормативов и способность войск действовать в условиях внезапной проверки.

Проверка должна показать степень боевой выучки войск, подготовки и слаженности подразделений. Мероприятия начались 14 февраля и продлятся еще два дня.

Руководит проверкой временно исполняющий обязанности командующего ЗВО генерал-лейтенант Виктор Астапов. Сам командующий, Андрей Картаполов, руководит группировкой российских войск в Сирии. 8 февраля он был замечен неподалеку от занятой боевиками ИГИЛ Пальмиры.