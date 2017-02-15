Мошенник выманил почти миллион у петербургских пенсионеров

Серию мошенничеств в отношении пенсионеров почти на миллион рублей раскрыли в Петербурге.

Как сообщает 15 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, предполагаемый мошенник был задержан в декабре прошлого года. По версии следствия, он похитил крупную сумму денег у 79-летней пенсионерки, обещая якобы освободить ее внука из полиции. Тогда было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий мужчине вменили обман еще четырех пожилых жителей Невского района на общую сумму около 900 тысяч рублей.

По всем указанным фактам также возбуждены уголовные дела.