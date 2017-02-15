В угнанном три года назад в Петербурге автомобиле нашли патроны

На заднем сиденье машины, угнанной три года назад и найденной на парковке на Таллинском шоссе, 14 февраля обнаружили три десятка патронов. Владелица к тому времени успела снять автомобиль с учета.

Как стало известно «Фонтанке», в картонной коробке в салоне Volkswagen Golf 2001 года выпуска лежали охотничьи патроны 16-го и 20-го калибра. Находку передали в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль, по данным «Фонтанки», числился угнанным в Выборгском районе еще с октября 2014 года. В августе 2016 его нашли на стоянке на Таллинском шоссе, 202 А. Прежде чем машину вскрыли (перед отправкой ее на утилизацию), полиция несколько месяцев устанавливала, что хозяйка авто сняла транспортное средство с учета, и теперь оно считается бесхозным. После этого стражи порядка и попали в салон машины, где и нашли патроны.