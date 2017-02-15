Еще
11:00 15.02.2017
Пришлите свою новость!
10:56
Лавров завтра встретится с новым главой Госдепа
10:50
В доме на Беринга после пожара нашли тело
10:42
ЗакС отказался заступаться за Европейский университет
10:39
В ДТП на Косыгина машине «снесло крышу»: двое в больнице
10:33
РФ может вернуться к проекту "Южный поток"
10:27
Росимуществу Псковской области вернули отсуженные в Петербурге миллионы
10:21
Глава Карелии Александр Худилайнен подал в отставку
10:15
«Квадрат»: Первые суды над «серыми» арендодателями Петербурга пройдут в этом году
10:09
На Казанской ночью тушили ресторан
10:03
Опрос: Одобрение Сталина россиянами достигло максимума с начала 2000-х
09:57
Военные ЗВО прошли маршем до полигонов
09:49
На Васильевском открыли движение по двум линиям
09:41
Мошенник выманил почти миллион у петербургских пенсионеров
09:33
11-летняя школьница, выпавшая из окна в Киришах, состояла в "группах смерти"
09:26
В угнанном три года назад в Петербурге автомобиле нашли патроны
09:17
Сотрудники Intimissimi отдали выручку мошеннице, выдававшей себя за инкассатора
09:09
На петербургском заводе «Хёндэ» начали производство нового Solaris
09:01
От гостиницы «Азимут» увезли в больницу мужчину, упавшего с третьего этажа
08:53
Смольный подтвердил смену руководства в комитете по экономической политике
08:45
В Москве задержан подозреваемый в нападении на инкассаторов
08:37
Серьезная авария на Литейном остановила центр и подъезды к нему
08:29
Государство сократит свои доли в ВТБ, АЛРОСА и «Совкомфлоте»
08:21
На Беринга под утро загорелась квартира
08:20
Эрмитаж выставляет искусство Мамлюкского султаната
08:13
Маккейн обвинил Россию в развертывании ракет с ядерными боеголовками
08:05
Упавший грузовик с тоннами песка затруднил движение по «Сортавале»
01:13
Максим Леонидов отметит 55-летие праздничным концертом
00:57
МО РФ опровергло сближение самолетов России и эсминца США в Черном море
00:39
Порошенко обрадовался заявлению Белого дома о необходимости возврата Крыма Украине
00:25
Трамп отменил ряд обязательств по раскрытию информации для добывающих компаний
00:13
Фондовый рынок США закрылся ростом
14/02
Смольный покинет зампред комитета по молодежной политике
14/02
Премьера Сербии Вучича выдвинули в президенты
14/02
Комитет сената США может начать расследование контактов Флинна с послом России
14/02
Тиллерсон намерен встретиться с Лавровым в Бонне
14/02
Пентагон заявил об облете эсминца российскими самолетами в Черном море
14/02
Мировые цены на нефть растут
14/02
Глава комитета по экономическому развитию покидает Смольный
14/02
Интерпол объявил в розыск миноритария Кировского завода Максима Яковлева
14/02
«Йокерит» в овертайме вырвал победу у «Нефтехимика»
14/02
Белый дом сообщил об ожиданиях Трампа возврата Крыма Украине
14/02
На торги выставлен завод в Металлострое
14/02
Мутко рассказал о 14 получивших разрешение на допинг россиянах
14/02
Акции Apple обновили исторический максимум
14/02
Посольство России в Турции осудило победу на WPP фото с убийцей посла Карлова
14/02
«Спартак» лишил СКА лидерства в чемпионате
14/02
Глава Минфина США заявил о сохранении антироссийских санкций
14/02
Суд ещё раз оштрафовал Мару Багдасарян
14/02
В киевской школе родители отказались собирать посылки участникам АТО
14/02
Российский корабль-разведчик заметили у штата Дэлавэр
14/02
На платформе Татьянино поезд сбил жителя Гатчины
14/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 14 февраля
14/02
В Ростуризме прошли обыски
14/02
«Аэрофлот» вошел в топ-50 самых дорогих мировых авиабрендов
14/02
В Госдуму внесли законопроект о наказании за «пропаганду исключительности»
14/02
В предвыборных кибератаках на Эммануэля Макрона нашли украинский след
14/02
Тимошенко ответила на критику Гройсмана и обвинила его в «мегакоррупции»
14/02
Противники нелегалов разбили лагерь в центре Хельсинки вслед за мигрантами
14/02
Житель Анталии убил жену-россиянку и двух детей
14/02
С помощниц экс-депутата Нестеровой взыскали похищенные миллионы
14/02
В Кронштадте закрывается единственное инфекционное отделение
14/02
Полиция Малайзии подтвердила смерть брата лидера КНДР
14/02
Жители петербургских коммуналок выкупили у Смольного комнат на полмиллиарда рублей
14/02
Лайф78 и телеканал «Санкт-Петербург» претендуют на 21-ю кнопку
14/02
Жильцы дома на Невском не выдержали соседства с хостелом
14/02
Реальный "волк с Уолл-стрит" Джордан Белфорт приедет в Петербург
14/02
Мутко: Мы практически готовы к Кубку конфедераций
14/02
«Пионерская» заработала на вход
14/02
Больше 45 тысяч жителей Ленобласти владеют оружием
14/02
Гройсман рассказал о встающей с колен экономике Украины
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
15.02.2017 09:17

Сотрудники Intimissimi отдали выручку мошеннице, выдававшей себя за инкассатора

Мошенница под видом инкассации похитила выручку магазина женского белья в ТРК «Лето» в Петербурге в День всех влюбленных.

Как стало известно «Фонтанке», полицию в торговый центр на Пулковском шоссе вызвали около шести вечера 14 февраля. По предварительной информации, сотрудница магазина сети «Интимиссими» рассказала силовикам, что в 10:20 в заведение пришла женщина в шубе и сообщила, что она сотрудница головного офиса. Неизвестная совершила «инкассацию» филиала и забрала выручку магазина – 47 тысяч рублей.

О том, что к ним приходила лжеколлега, сотрудники торговой точки догадались только вечером.

Напомним, что накануне Дня святого Валентина трое воров обокрали магазин «Рив Гош» на Савушкина. Их добычей стала продаваемая косметика. 

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Navis Development Group
14.02.2017 15:00

Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»

Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05

Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу

Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40

Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО

Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В доме на Беринга после пожара нашли тело
На Казанской ночью тушили ресторан
Мошенник выманил почти миллион у петербургских пенсионеров
В угнанном три года назад в Петербурге автомобиле нашли патроны
Сотрудники Intimissimi отдали выручку мошеннице, выдававшей себя за инкассатора
От гостиницы «Азимут» увезли в больницу мужчину, упавшего с третьего этажа
В Москве задержан подозреваемый в нападении на инкассаторов
Серьезная авария на Литейном остановила центр и подъезды к нему
На Беринга под утро загорелась квартира
Тиллерсон намерен встретиться с Лавровым в Бонне
Совершенно секретный подполковник Федосов
Уголовный разворот в деле “Порше” против скорой
Похищенный бриллиант сбежал в Китай
Как в Выборгском районе боятся ртути
Шутка над "Полпредством" от имени ФСБ удалась
Новый хакер из «Шалтая»
В деле о пожаре в Rock Town ищут сварщика
Между дождем и гололедом
На Лесной сгорел Rock Town
Полиция клерикальным доносам верит на слово
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Спартак» лишил СКА лидерства в чемпионате

DariuszSankowski/pixabay.com

Викторина: Превратности любви

Взломщика банкомата на Коллонтай спугнул дымогенератор

читатель "Фонтанки"

В Митрофаньевском тупике полыхало здание склада

Строить ли стену Трампа вокруг Петербурга, решают дети и Вышенков

Семь самых романтических финских песен

Новости компаний
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.