Сотрудники Intimissimi отдали выручку мошеннице, выдававшей себя за инкассатора

Мошенница под видом инкассации похитила выручку магазина женского белья в ТРК «Лето» в Петербурге в День всех влюбленных.

Как стало известно «Фонтанке», полицию в торговый центр на Пулковском шоссе вызвали около шести вечера 14 февраля. По предварительной информации, сотрудница магазина сети «Интимиссими» рассказала силовикам, что в 10:20 в заведение пришла женщина в шубе и сообщила, что она сотрудница головного офиса. Неизвестная совершила «инкассацию» филиала и забрала выручку магазина – 47 тысяч рублей.

О том, что к ним приходила лжеколлега, сотрудники торговой точки догадались только вечером.

Напомним, что накануне Дня святого Валентина трое воров обокрали магазин «Рив Гош» на Савушкина. Их добычей стала продаваемая косметика.