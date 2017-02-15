От гостиницы «Азимут» увезли в больницу мужчину, упавшего с третьего этажа

Молодой человек 28 лет упал с высоты десяти метров ночью 15 февраля на Лермонтовском проспекте в Петербурге. В реанимационное отделение Мариинской больницы он был доставлен в тяжелом состоянии.

Как стало известно «Фонтанке», падение произошло около половины первого ночи с третьего этажа здания на Лермонтовском проспекте, 43/1. Мужчина получил тяжелые травмы головы и внутренних органов.

По указанному адресу расположена гостиница «Азимут», кроме того, на третьем этаже есть несколько офисных помещений различных компаний. Откуда именно упал мужчина, зарегистрированный в Ленобласти, неизвестно. В гостинице прокомментировать происшествие отказались.