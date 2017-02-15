Смольный подтвердил смену руководства в комитете по экономической политике

В Смольном официально подтвердили увольнение главы комитета по экономической политике Елены Ульяновой. Утром 15 февраля информацию разместил у себя в Твиттере пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов.

«О кадрах: Е.Ульянова освобождена от должности пред.комитета по экономической политике. Губернатор #спб подписал ее заявление об уходе по собственному желанию», – написал чиновник.

По словам Кибитова, исполняющий обязанности председателя комитета будет назначен сегодня.

Напомним, «Фонтанка» сообщила о желании чиновницы вернуться в бизнес вчера. Подробности читайте в нашем тексте.