В Москве задержан подозреваемый в нападении на инкассаторов

В ходе спецоперации задержан один из подозреваемых в нападении на инкассаторов на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, злоумышленник был задержан во время проведения совместной спецоперации сотрудников СК, полиции и бойцов Росгвардии. Представитель СК отметила, что в ходе нападения на инкассаторов подозреваемый получил ранение, но скрылся с места происшествия. В настоящее время его доставили в медицинское учреждение.

«После оказания необходимой помощи следователи ГСУ СК России по городу Москве планируют приступить к проведению необходимых следственных действий. Личность и местонахождение третьего соучастника в настоящее время устанавливается», — сообщила Иванова.

Напомним, нападение на инкассаторов на северо-востоке Москвы 14 февраля совершили трое преступников, один из которых был убит.