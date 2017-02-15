На Беринга под утро загорелась квартира

Квартирный пожар рано утром 15 февраля тушили на Васильевском острове в Петербурге.

Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, около 8 утра у дома №32 по улице Беринга наблюдалось большое скопление машин чрезвычайных служб – от пожарных до скорой. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу рассказали, что в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в квартире на первом этаже указанного дома. Огнеборцы эвакуировали людей с вышерасположенных этажей и быстро локализовали пожар, который уничтожил обстановку на площади 12 квадратных метров.

Сейчас на месте ведется проливка и разборка обгоревших конструкций.