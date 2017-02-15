Государство сократит свои доли в ВТБ, АЛРОСА и «Совкомфлоте»

Правительство России утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. Документ размещен 15 февраля на сайте кабинета министров.

Планом предусматривается приватизация находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 ФГУПов, доли участия государства в десяти ООО, более тысячи объектов другого имущества государственной казны.

В частности, в документе запланировано сокращение доли государства в уставном капитале банка ВТБ до 25 процентов плюс одна акция. В настоящее время государству принадлежит в ВТБ 60,9 процента голосующих акций.

Кроме того, планируется полный выход государства из капитала Новороссийского морского торгового порта (НМТП), «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) и производственного объединения «Кристалл», занимающегося огранкой природных алмазов.

Документ, помимо этого, предусматривает снижение доли государства в акционерной компании АЛРОСА до 29 процентов плюс одна акция с координацией продажи акций, находящихся в госсобственности Республики Саха (Якутия) и в муниципальной собственности.

Долю государства в «Совкомфлоте» планируется сократить до 25 процентов плюс одна акция.

Согласно документу, поступления в федеральный бюджет доходов от приватизации федерального имущества ожидаются в 2017-2019 годах в размере 5,6 миллиарда рублей ежегодно.

В 2016-м крупнейшей приватизационной сделкой стала продажа 19,5-процентного пакета акций компании «Роснефть» за 710,8 миллиарда рублей.