Идите в город-сад

Показав Петербургу дорогу, в конце которой ждет «город-сад», главный стратег Смольного Елена Ульянова двинулась в противоположном направлении и оставила свой пост.

Когда на заседании правительства, 14 февраля, глава комитета по экономической политике презентовала актуализированную версию Стратегии развития города, мало кто знал, что это «дембельский аккорд» Елены Ульяновой. «Санкт-Петербург – флагман преобразований и центр компетенций Российской Федерации», – так сформулирована новая миссия Северной столицы в отредактированном ею документе, основополагающем в сфере госпланирования. За полчаса до этого чиновница сообщила о трех сценариях социально-экономического развития, самый фантастический из которых предполагает, что в 2035 году град Петра не успевает отбиваться от инвесторов, а горожане живут в достатке, активно размножаются и занимаются наукой. Еще через несколько часов стало известно об отставке Ульяновой и ее просьбе журналистам — не беспокоить.

Губернаторский призыв

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Елена Ульянова возглавила в феврале 2015 года. Тогда губернатор Георгий Полтавченко решил сменить сразу трех руководителей экономического блока: Юлия Лудинова возглавила КУГИ, позже реорганизованный в КИО, а Алексей Корабельников – комитет финансов.

Как и ее коллеги по губернаторскому призыву, Елена Ульянова пришла в Смольный из бизнеса. Окончив кафедру мировой экономики Политеха в 1996 году, она работала бухгалтером, аудитором, а затем финансовым директором в различных компаниях, а в 2006 году пришла в российское подразделение американской консалтинговой компании Deloitte. При ней петербургский филиал группы начал активно сотрудничать со Смольным. В частности, в 2007 году Deloitte консультировал Городское агентство по промышленным инвестициям, которое тогда подчинялось КЭРППиТу, по вопросу разработки программы реализации инновационной политики в Петербурге в 2008 – 2011 годах.

По всей видимости, эти связи сыграли свою роль. Сделав небольшой перерыв в 2013 году, во время которого она успела поработать в совете директоров сети «Метрика» и главой петербургского филиала инвестфонда VIYM, в 2014 году Елена Ульянова стала советником Георгия Полтавченко по экономике, а еще спустя год сменила Анатолия Котова в кресле главы комитета по экономической политике.

Кризис, которого нет

Вступив в новую должность, Елена Ульянова провозгласила одной из основных своих задач «корректировку и детализацию программы действий» в рамках антикризисного плана, в разработке которого она принимала участие в качестве советника губернатора.

Однако, как сообщала «Фонтанка», откровений в этом документе не было. В основном в него вошли меры, о которых Смольный и так уже много раз заявлял, например, мораторий на введение торгового сбора.

При публикации документа обнаружилось, что в него включен пункт, который не может относиться к Петербургу, что позволило ехидно перешептываться, мол, антикризисный план списали с московского, не удосужившись прочесть.

Любопытно, что сама Елена Ульянова существование экономического кризиса не признавала. «Если вы стали меньше ходить в рестораны или в кино, то это не значит, что вы живете в кризис. Просто изменилась структура потребления», – говорила она в интервью «Фонтанке».

Неосторожные высказывания нередко делали главу комитета объектом пристального внимания. Так, в марте 2016 года она рассказала прессе, что сочтет за счастье, если найдется желающий и выкупит у «ВТБ Девелопмент» «Невскую ратушу», а Смольному не придется туда переезжать и, главное — платить и без того нелишние 14 миллиардов. Позднее властям города пришлось объяснять, что Ульянову не так поняли.

В разговорах с журналистами чиновник также призывала не доверять данным Петростата, который уже в 2015 году начал фиксировать падение основных экономических показателей, что заставило Георгия Полтавченко вглядываться в тучи мирового кризиса. Однако за два года работы Ульяновой новых инструментов предложено не было — в своих отчетах комитет и сегодня ссылается на органы официальной статистики.

Они не утешительны. К примеру, индекс промышленного производства (показывает динамику натуральных объёмов выпуска) сократился в 2015 году на 7%. В 2016-м он немного отыграл падение, увеличившись на 3,9%. Но здесь драйвером выступила пищевая промышленность, нарастившая объемы за счет ухода импортных товаров из-за эмбарго и девальвации рубля.

Хуже обстояли дела в потребительском секторе. Так, оборот розничной торговли, просевший на 5% в 2015 году, в 2016-м потерял еще 1,5%. Причем петербуржцы продолжают экономить как на еде, так и на непродовольственных товарах.

Цены в 2015 году выросли на 13,2%, в 2016-м — на 7%. Доходы при этом росли не сильно: реальная заработная плата (рассчитанная с поправкой на инфляцию), сократившаяся в 2015 году на 8,2%, в следующем выросла только на 2,9%.

Среди отраслей, которым Елена Ульянова пообещала уделять особое внимание, были фармацевтика, автопром и ИТ. Конкретной программы она не назвала, пообещав ориентироваться на чаяния самого бизнеса.

Нужно признать, что по крайней мере у двух из этих секторов дела идут неплохо. К примеру, фармацевтические предприятия Северной столицы в 2016 году увеличили выпуск продукции на 42%, до 21,5 млрд рублей. Но их успеху способствовали усилия не столько Смольного, сколько федеральных властей, которые ограничили участие иностранных компаний в госзакупках. А вот изменения методики расчета цены на лекарственные препараты на федеральном уровне, в чем Елена Ульянова пообещала посодействовать фармацевтам, не произошло.

ИТ-индустрия тоже на подъеме. Заработав на экспорте благодаря девальвации рубля, создатели компьютерных игр и софта расширяют штат и все больше вытесняют «Газпром» с позиции главного арендатора офисной недвижимости Петербурга. Однако до Сан-Франциско Петербургу еще очень далеко. Да и идею о создании технопарка — целого района города, где бы концентрировались технологические компании, с которой два года назад выступила Елена Ульянова, пока удалось реализовать лишь в усеченном виде. Название Технопарка Петербурга сейчас носит учреждение, объединившее на площадях Ленполиграфмаша бизнес-инкубатор «Ингрия», Центр кластерного развития и Центр прототипирования.

Автомобильным заводам повезло меньше. Производство машин сократилось на 8,7% в 2015 году и еще 7,5% — в 2016-м. Причем автокластер не досчитался одного игрока — Петербург покинул завод General Motors. Впрочем, обещание Елены Ульяновой предоставить льготы автозаводам, которые на своей территории организуют производство автокомпонентов, тоже не забыто. В ближайшее время Смольный намерен внести в ЗакС поправки, которые позволят крупным предприятиям получать льготы, размещая на своей территории инновационно-промышленные и технологические парки.

С верой в мировую экономику

Покидая Смольный, Елена Ульянова в лучших традициях стратегического консалтинга составила для Петербурга три сценария экономического развития. Не может не радовать, что даже в базовом предусмотрен рост. То есть, если не делать ничего и двигаться по инерции, к 2035 году валовый региональный продукт вырастет как минимум на 3%, инвестиции на 20%, а зарплаты на 5%. «Базовый плюс» сценарий предполагает незначительную корректировку этих показателей в лучшую сторону.

А вот «целевой вариант» уже больше похож на сказку. Мало того, что рост ВРП составит 5% к 2035 году, население вырастет до 7 млн человек, так еще и заработная плата увеличится почти в три раза, а доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в городской экономике достигнет 45%.

Правда, подробных указаний, что делать, чтобы попасть в это светлое будущее, в прогнозе не содержится. Только советы, как в том или ином случае распределять расходы на образование и транспортную инфраструктуру. Отвечая на вопрос «Фонтанки», в пресс-службе комитета признали, что выбирать свой путь город по сути не властен, остается только поддерживать целевые отрасли и уповать на рост мировой экономики.

Официально об отставке Елены Ульяновой Смольный еще не объявлял. Кулуарно источники «Фонтанки» говорят, что причиной ухода действительно стало собственное желание чиновницы, которая давно подумывает вернуться в бизнес. Ключевой миссией Ульяновой была корректировка Стратегии-2030, той самой, с которой Георгий Полтавченко шел на выборы в 2014 году. Представляя редакцию документа на последнем для себя заседании правительства 14 февраля, Елена Ульянова сообщила, что в обновленном документе сформулированы три приоритета развития: «Экономика знаний», «Город равных возможностей» и «Открытый город». Но этот путь Петербургу предстоит пройти уже в одиночку.

Галина Бояркова,

Юлия Никитина,

«Фонтанка.ру»