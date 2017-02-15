Трамп отменил ряд обязательств по раскрытию информации для добывающих компаний

Президент США Дональд Трамп подписал закон об отмене обязательства добывающих компаний раскрывать информацию о некоторых платежах, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

«Этот закон может сэкономить компаниям $600 млн в год на нормативных расходах и избавить их от 200 тыс. часов работы над документами», – говорится в сообщении.

Закон отменяет введенные в 2016 году Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC) нормы, согласно которым компании должны раскрывать информацию о платежах в пользу при разработке месторождений нефти, газа и минералов.