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15.02.2017 00:25

Трамп отменил ряд обязательств по раскрытию информации для добывающих компаний

Президент США Дональд Трамп подписал закон об отмене обязательства добывающих компаний раскрывать информацию о некоторых платежах, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

«Этот закон может сэкономить компаниям $600 млн в год на нормативных расходах и избавить их от 200 тыс. часов работы над документами», – говорится в сообщении.

Закон отменяет введенные в 2016 году Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC) нормы, согласно которым компании должны раскрывать информацию о платежах в пользу при разработке месторождений нефти, газа и минералов.

Источник: RNS


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