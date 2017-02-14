Еще
01:10 15.02.2017
Новость часа
14/02
Смольный покинет зампред комитета по молодежной политике
Пришлите свою новость!
00:57
МО РФ опровергло сближение самолетов России и эсминца США в Черном море
00:39
Порошенко обрадовался заявлению Белого дома о необходимости возврата Крыма Украине
00:25
Трамп отменил ряд обязательств по раскрытию информации для добывающих компаний
00:13
Фондовый рынок США закрылся ростом
14/02
Смольный покинет зампред комитета по молодежной политике
14/02
Премьера Сербии Вучича выдвинули в президенты
14/02
Комитет сената США может начать расследование контактов Флинна с послом России
14/02
Тиллерсон намерен встретиться с Лавровым в Бонне
14/02
Пентагон заявил об облете эсминца российскими самолетами в Черном море
14/02
Мировые цены на нефть растут
14/02
Глава комитета по экономическому развитию покидает Смольный
14/02
Интерпол объявил в розыск миноритария Кировского завода Максима Яковлева
14/02
«Йокерит» в овертайме вырвал победу у «Нефтехимика»
14/02
Белый дом сообщил об ожиданиях Трампа возврата Крыма Украине
14/02
На торги выставлен завод в Металлострое
14/02
Мутко рассказал о 14 получивших разрешение на допинг россиянах
14/02
Акции Apple обновили исторический максимум
14/02
Посольство России в Турции осудило победу на WPP фото с убийцей посла Карлова
14/02
«Спартак» лишил СКА лидерства в чемпионате
14/02
Глава Минфина США заявил о сохранении антироссийских санкций
14/02
Суд ещё раз оштрафовал Мару Багдасарян
14/02
В киевской школе родители отказались собирать посылки участникам АТО
14/02
Российский корабль-разведчик заметили у штата Дэлавэр
14/02
На платформе Татьянино поезд сбил жителя Гатчины
14/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 14 февраля
14/02
В Ростуризме прошли обыски
14/02
«Аэрофлот» вошел в топ-50 самых дорогих мировых авиабрендов
14/02
В Госдуму внесли законопроект о наказании за «пропаганду исключительности»
14/02
В предвыборных кибератаках на Эммануэля Макрона нашли украинский след
14/02
Тимошенко ответила на критику Гройсмана и обвинила его в «мегакоррупции»
14/02
Противники нелегалов разбили лагерь в центре Хельсинки вслед за мигрантами
14/02
Житель Анталии убил жену-россиянку и двух детей
14/02
С помощниц экс-депутата Нестеровой взыскали похищенные миллионы
14/02
В Кронштадте закрывается единственное инфекционное отделение
14/02
Полиция Малайзии подтвердила смерть брата лидера КНДР
14/02
Жители петербургских коммуналок выкупили у Смольного комнат на полмиллиарда рублей
14/02
Лайф78 и телеканал «Санкт-Петербург» претендуют на 21-ю кнопку
14/02
Жильцы дома на Невском не выдержали соседства с хостелом
14/02
Реальный "волк с Уолл-стрит" Джордан Белфорт приедет в Петербург
14/02
Мутко: Мы практически готовы к Кубку конфедераций
14/02
«Пионерская» заработала на вход
14/02
Больше 45 тысяч жителей Ленобласти владеют оружием
14/02
Гройсман рассказал о встающей с колен экономике Украины
14/02
Станция метро «Пионерская» работает только на выход из-за остановки эскалатора
14/02
МИД РФ: В Москве удовлетворены развитием отношений с Турцией
14/02
В петербургских поликлиниках детям не будут выписывать бесплатные витамины
14/02
Президентом фонда доктора Лизы стала журналистка
14/02
Паркинг у «Юбилейного» заменят апарт-отелем
14/02
"Андерлехт" и "Зенит" рассудят британцы
14/02
После Худилайнена: Хочешь остаться губернатором — ничего не трогай!
14/02
ДНР сообщает о новых боях под Коминтерново
14/02
СМИ: В Куала-Лумпуре убили брата Ким Чен Ына
14/02
Петербург в Национальном рейтинге рождаемости занял 20-е место
14/02
Семья бывшего замуправделами президента РФ сдает особняк на Крестовском за 18 млн рублей в год
14/02
Путин ждёт в Москве президента Уругвая
14/02
Минобороны закупит 20 тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии»
14/02
Экс-премьер Финляндии: Европе не нужна торговая война с США
14/02
Движение на Васильевском будет открыто позже
14/02
Конкурсы на расселение коммуналок Петербурга запустят в еженедельном режиме
14/02
В Кремле отреагировали на пранк про режим Айболита в Лимпопо
14/02
Взломщика банкомата на Коллонтай спугнул дымогенератор
14/02
«ДП»: Фармацевты зачищают рынок от конкурентов, торгующих через Интернет
14/02
ФОМ: Две трети россиян ждут отмены санкций в ближайшие годы
14/02
Песков: Путин считает неприемлемыми личные оскорбления
14/02
Губернатор Ленобласти предсказал время своего ухода
14/02
Александр Кержаков: Не поехал на сборы в Бельгию по решению Луческу
14/02
Петербуржец схватился за нож на приеме у травматолога
14/02
Эксперты оценят рентабельность туннеля под Финским заливом
14/02
У техника компьютерной фирмы в переулке Слепушкина отняли сумку с 5 миллионами
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
14.02.2017 23:57

Смольный покинет зампред комитета по молодежной политике

Заместитель председателя комитета по молодежной политике Константин Загородников в ближайшее время покинет Смольный. Источники «Фонтанки» считают, что именно о его увольнении утром 14 февраля говорил губернатор Георгий Полтавченко, отчитывая анонимного зампреда.

Напомним, Полтавченко после заседания правительства неожиданно обратился к уже начавшим собираться чиновникам: «Мы все работаем для одного – чтобы служить городу Санкт-Петербургу. Не решать свои личные вопросы и корпоративные, а служить Петербургу. Кто этого не понимает, мы будем просить покинуть наши ряды. Заместитель одного из комитетов правительства, к сожалению, этого не понимал, мы его сегодня попросили покинуть нас. Так будет с каждым, кто не понимает, для чего он здесь».

Губернатор не уточнил, о ком идет речь. Позже в пресс-службе Смольного «Фонтанке» сообщили, что чиновник, нарушивший закон о госслужбе, написал заявление об увольнении по собственному желанию, однако так его имя и не назвали.

Собеседники «Фонтанки» позже подтвердили, что речь может идти о Константине Загородникове, зампреде комитета по молодежной политике. Коллеги Загородникова сообщили «Фонтанке», что чиновник с этого дня ушел в отпуск.

Отметим, что Загородников – москвич. В Петербург из столицы он переехал работать одновременно с главой комитета по молодежной политике Ренатой Абдулиной. В комитете по молодежной политике он отвечал за организацию фестивалей, праздников и других молодежных мероприятий, в том числе – за организацию «Форума Всмысле» – петербургского аналога «Селигера». Отметим, что последний форум «Всмысле» прошел в 2016 году не без происшествий: несколько его участников заявили об отравлении в лагере, затем мероприятие пришлось перенести в центр города из-за неожиданно разыгравшейся непогоды. Стоит также добавить, что, по данным собеседников «Фонтанки», с Загородниковым не нашли общий язык ряд некогда постоянных подрядчиков комитета по молодежной политике.

Сам чиновник на звонок «Фонтанки» не ответил, в пресс-службе комитета также не смогли дать комментариев.


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15

Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных

В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«СЕКС.РФ»
09.02.2017 10:32

Более 80% россиян готовятся отмечать День Святого Валентина

По последним исследованиям «Ромир», поздравлять любимых в День Святого Валентина этой зимой готовятся 81% россиян. Не считают этот день праздником лишь 21% россиян, а 7% опрошенных и вовсе затруднились сообщить о своих планах.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00

Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»

Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Смольный покинет зампред комитета по молодежной политике
«Фонтанка» за 60 секунд — 14 февраля
Станция метро «Пионерская» работает только на выход из-за остановки эскалатора
Смольный открыл обсуждение проекта реконструкции Конюшенного ведомства
"Пролетарскую" открыли: нашлась хозяйка бесхозного предмета
В Петербурге побит температурный максимум за 22 года
Полтавченко поручил продлить сроки программы материнского капитала
Полтавченко на заседании правительства уволил зампреда комитета
Смольный предложил убрать Университет Лесгафта из центра Петербурга
Противоугонная система «Паутина» запущена в двух районах Петербурга
Смольный посмотрел в будущее: «четко и полно»
Игорь Албин: Инакомыслие не всегда плохо
Петербург нарастит школы и детсады за счет инвесторов
Как город жителям дорогу подарил
Смольный снова выгнал строителей с Крестовского
Хоровод как ответ на крестный ход
Знакомьтесь - «Санкт-Петербург-арена»
С миру по прихожанину - Церкви Исаакий
Сдаются паркинги. Дорого. «Убитые»
Институт Вавилова просит спасения у Путина
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Спартак» лишил СКА лидерства в чемпионате

DariuszSankowski/pixabay.com

Викторина: Превратности любви

Взломщика банкомата на Коллонтай спугнул дымогенератор

читатель "Фонтанки"

В Митрофаньевском тупике полыхало здание склада

Строить ли стену Трампа вокруг Петербурга, решают дети и Вышенков

Семь самых романтических финских песен

Новости компаний
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«СЕКС.РФ»
09.02.2017 10:32
Более 80% россиян готовятся отмечать День Святого Валентина
По последним исследованиям «Ромир», поздравлять любимых в День Святого Валентина этой зимой готовятся 81% россиян. Не считают этот день праздником лишь 21% россиян, а 7% опрошенных и вовсе затруднились сообщить о своих планах.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00
Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»
Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Tele2
08.02.2017 15:47
Tele2 поддержит крупнейший в России музей современного искусства
Tele2 стала официальным партнером музея современного искусства Эрарта. В 2017 году компания поддержит целый ряд культурных событий, которые дают возможность петербуржцам по-новому взглянуть на мир через призму творчества наиболее ярких современных художников.
КЕЙ
07.02.2017 09:00
Бонусная программа КЕЙ стала удобнее
В 2015 году цифровой ритейлер КЕЙ запустил бонусную программу «+1 к счастью» - гибкую систему лояльности, учитывающую личные интересы покупателей и мотивирующую на повторные покупки.
«Уральские авиалинии»
06.02.2017 10:32
Уральские авиалинии раскрывают питерцам тайну своего большого QR-кода
Если вы еще не поняли, зачем сканировать лето? Сообщаем: летние QR-коды ведут на распродажу ваших любимых летних направлений.
Царскосельский каток
03.02.2017 16:59
«Терминал-Ресурс» приглашает на Царскосельский каток
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает всех посетить Царскосельский каток на Треугольной площади
«Уральские авиалинии»
03.02.2017 09:00
"Уральские авиалинии" запускают теплую акцию в Санкт-Петербурге
Уже мечтаете о жарком лете и незабываемом отпуске? «Уральские авиалинии» помогут настроиться на лето 2017. Авиакомпания раскрасила крупные мегаполисы страны яркими QR-кодам
Tele2
02.02.2017 17:55
Tele2 подключает к сети LTE-450 через мобильных агентов
Tele2 запускает бесплатные выездные консультации мобильных агентов Skylink. Теперь жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут вызвать представителя компании в любую точку региона для консультации и подключения к сети скоростного интернета LTE-450.
«Новоорловский»
31.01.2017 14:27
ЮИТ передает ключи от «Новоорловского»
Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче квартир в домах первой очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», создающийся по проекту известного испанского архитектора Рикардо Бофилла
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.