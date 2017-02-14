Смольный покинет зампред комитета по молодежной политике

Заместитель председателя комитета по молодежной политике Константин Загородников в ближайшее время покинет Смольный. Источники «Фонтанки» считают, что именно о его увольнении утром 14 февраля говорил губернатор Георгий Полтавченко, отчитывая анонимного зампреда.

Напомним, Полтавченко после заседания правительства неожиданно обратился к уже начавшим собираться чиновникам: «Мы все работаем для одного – чтобы служить городу Санкт-Петербургу. Не решать свои личные вопросы и корпоративные, а служить Петербургу. Кто этого не понимает, мы будем просить покинуть наши ряды. Заместитель одного из комитетов правительства, к сожалению, этого не понимал, мы его сегодня попросили покинуть нас. Так будет с каждым, кто не понимает, для чего он здесь».

Губернатор не уточнил, о ком идет речь. Позже в пресс-службе Смольного «Фонтанке» сообщили, что чиновник, нарушивший закон о госслужбе, написал заявление об увольнении по собственному желанию, однако так его имя и не назвали.

Собеседники «Фонтанки» позже подтвердили, что речь может идти о Константине Загородникове, зампреде комитета по молодежной политике. Коллеги Загородникова сообщили «Фонтанке», что чиновник с этого дня ушел в отпуск.

Отметим, что Загородников – москвич. В Петербург из столицы он переехал работать одновременно с главой комитета по молодежной политике Ренатой Абдулиной. В комитете по молодежной политике он отвечал за организацию фестивалей, праздников и других молодежных мероприятий, в том числе – за организацию «Форума Всмысле» – петербургского аналога «Селигера». Отметим, что последний форум «Всмысле» прошел в 2016 году не без происшествий: несколько его участников заявили об отравлении в лагере, затем мероприятие пришлось перенести в центр города из-за неожиданно разыгравшейся непогоды. Стоит также добавить, что, по данным собеседников «Фонтанки», с Загородниковым не нашли общий язык ряд некогда постоянных подрядчиков комитета по молодежной политике.

Сам чиновник на звонок «Фонтанки» не ответил, в пресс-службе комитета также не смогли дать комментариев.