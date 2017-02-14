Премьера Сербии Вучича выдвинули в президенты

Глава сербского правительства Александр Вучич 14 февраля стал единым кандидатом в президенты Сербии от правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Члены президиума парторганизации высказались за его кандидатуру единогласно.

Как пишет белградская газета Blic, в пятницу, 17 февраля генсовет партии должен подтвердить кандидатуру премьера.

В этот же день стало известно, что президент Сербии Томислав Николич отказался от участия в выборах главы государства, намеченных на весну. При этом дата голосования пока не объявлялась.

«Одно известно, я не буду баллотироваться на президентских выборах», — заявил Николич. По его словам, раз СПП не выдвигает его кандидатуру, он не хочет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

По данным социологов Gallup media, в случае выдвижения Николича при поддержке СПП (которую он и создал. – ред.) за него бы проголосовало 50,2% избирателей в первом туре, а без поддержки партии этот показатель упал бы до 37,2%.

Наибольшими же шансами на победу обладает, по этим данным, Вучич. По мнению экспертов, он победит в первом же туре, пишет ТАСС.