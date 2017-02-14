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Общество
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14.02.2017 23:40

Комитет сената США может начать расследование контактов Флинна с послом России

Комитет сената США по разведке "весьма вероятно" начнет расследование о контактах бывшего советника по национальной безопасности президента Майкла Флинна с послом России, передает Reuters со ссылкой на лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла.

"Комитет разведки уже проводит расследование по попыткам России повлиять на наши выборы ... весьма вероятно, что они хотели бы выяснить все насчет этого эпизода (отставка Флинна. – RNS), они имеют юрисдикцию, чтобы сделать это", – сказал Макконнелл на брифинге.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности стал генерал в отставке Кит Келлогг. Источники Reuters также подтвердили отставку с поста советника по нацбезопасности Майкла Флинна, о чем ранее сообщал CNN со ссылкой на два источника.

Газета The Washington Post писала со ссылкой на источники, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в частном порядке обсуждал американские санкции против России с послом РФ за месяц до инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Флинн пробыл на посту советника президента меньше месяца.

Источник: RNS


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