Глава комитета по экономическому развитию покидает Смольный

Председатель петербургского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Елена Ульянова попросила губернатора Георгия Полтавченко освободить ее от занимаемой должности. Чиновница намерена вернуться в бизнес.

Информацию о своем уходе Ульянова подтвердила 14 февраля в телефонном разговоре с «Фонтанкой», однако от дальнейших комментариев отказалась.

По данным нашего издания, об отставке глава комитета просила давно, так как больше, чем политикой, ей нравится заниматься бизнесом.

Ульянова проработала в должности председателя комитета почти 2 года. До февраля 2015-го она занимала пост советника губернатора по экономическим вопросам, придя в Смольный с позиции руководителя петербургского филиала американской консалтинговой компании Deloitte. Ульянова также состояла в совете директоров сети «Метрика».

Последний день работы Ульяновой, 14 февраля, совпал с заседанием правительства Петербурга. В рамках своего доклада чиновница рассказала о трех возможных путях развития Северной столицы.

Официальных сообщений о смене главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга пока не поступало.