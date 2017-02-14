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14.02.2017 23:00
5 Комментариев

Глава комитета по экономическому развитию покидает Смольный

Председатель петербургского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Елена Ульянова попросила губернатора Георгия Полтавченко освободить ее от занимаемой должности. Чиновница намерена вернуться в бизнес.

Информацию о своем уходе Ульянова подтвердила 14 февраля в телефонном разговоре с «Фонтанкой», однако от дальнейших комментариев отказалась.

По данным нашего издания, об отставке глава комитета просила давно, так как больше, чем политикой, ей нравится заниматься бизнесом.

Ульянова проработала в должности председателя комитета почти 2 года. До февраля 2015-го она занимала пост советника губернатора по экономическим вопросам, придя в Смольный с позиции руководителя петербургского филиала американской консалтинговой компании Deloitte. Ульянова также состояла в совете директоров сети «Метрика».

Последний день работы Ульяновой, 14 февраля, совпал с заседанием правительства Петербурга. В рамках своего доклада чиновница рассказала о трех возможных путях развития Северной столицы.

Официальных сообщений о смене главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга пока не поступало.


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комментарии пользователей (5)
MAINKOT
14 февраля 2017 г. 23:21
Глава комитета по экономическому развитию... Оказывается есть и такой. Чего только не придумают лишь бы не работать.
Майор Пронин
14 февраля 2017 г. 23:14
А посидеть на дорожку?
Snaky
14 февраля 2017 г. 23:14
по экономическому развитию
Когдаж ужо появится "комитет по экономическому сохранению"...
mayor1976
14 февраля 2017 г. 23:08
Зарплата в Смольном маленькая? Так пускай в полицию идут, в Колпинское ОМВД, например ! Там "очень большие зарплаты", мало работы, отличное отношение руководства и самый большой некомплект!!! (Человек так 30, обратите внимание, даже в гибдд!!! :)))
mayor1976
14 февраля 2017 г. 23:06
Побежали , как крысы с корабля!!!
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