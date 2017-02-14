Интерпол объявил в розыск миноритария Кировского завода Максима Яковлева

Петербуржец Максим Яковлев, миноритарий Кировского завода и гендиректор АО «Полиграфоформление», объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Ранее его заочно арестовал районный суд Бишкека.

Как сообщают 14 февраля киргизские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУВД Бишкека, в розыск объявлены Максим Яковлев и Юрий Верещагин.

На сайте Интерпола их пока в списке разыскиваемых нет. Представитель Яковлева сообщил «Фонтанке», что информация об объявлении в розыск недостоверна.

Ранее, 26 декабря, Первомайский районный суд Бишкека заочно арестовал Максима Яковлева. Его обвиняют в самоуправстве с применением насилия, разбое, а также — в самовольном захвате помещений с применением физического насилия либо с угрозой убийством. Максимальный срок наказания по этим статьям — заключение под стражу на 15 лет.

По мнению следствия, бизнесмен незаконно захватил помещения и оборудование своего партнера Олега Подобедова. Представители самого Яковлева, в свою очередь, силовой захват отрицали и заявляли, что уголовное дело – инструмент в корпоративном конфликте.