Белый дом сообщил об ожиданиях Трампа возврата Крыма Украине

Президент США Дональд Трамп ждет от России деятельного участия в деэскалации конфликта на юго-востоке Украины и возврата Крыма. Как передает во вторник, 14 февраля, РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым», — цитирует информагентство выступление Спайсера на брифинге.

Он также подчеркнул, что Трамп хочет «быть в состоянии поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации», чтобы решать множество проблем, таких, как борьба с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в РФ).

Ранее в ходе президентской избирательной кампании Трамп заявлял о готовности в случае своей победы рассмотреть вопросы о признании Крыма частью России и об отмене антироссийских санкций. Также республиканец подчеркивал, что если он станет главой государства, то отношения Вашингтона и Москвы улучшатся.