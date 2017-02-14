Суд ещё раз оштрафовал Мару Багдасарян

Мировой участок №353 района Аэропорт в Москве 14 февраля оштрафовал еще на 14 тыс. рублей Мару Багдасарян, участвовавшую в гонке с полицией на внедорожнике сына замглавы «Лукойла» Руслана Шамсуарова, за неуплату административного штрафа в срок.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил пресс-секретарь Савеловского районного суда столицы Константин Тимошенко.

«Мировым судьей судебного участка №353 было рассмотрено два административных материалов в отношении МБагдасарян за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Судья по результатам рассмотрения административного дела с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств назначил Багдасарян наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей и 4 тыс. рублей», – сказал он, уточнив, что на судебное заседание Багдасарян не явилась.

Мировой судебный участок №353 района Аэропорт 12 января 2017 год назначил .Багдасарян наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток за уклонение от выполнения обязательных работ. Савеловский суд признал данное решение законным.

Ранее Багдасарян приступила к выполнению обязательных работ в качестве подсобного рабочего в ГБУ «Жилищник» столичного района Сокол. Девушку также планировалось привлечь к уборке дворовых территорий, однако ею были предоставлены документы о наличии медицинских противопоказаний для выполнения данного вида деятельности.

В декабре 2016 года мировой судебный участок №353 района Аэропорт рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях, по которым Багдасарян было назначено 24 дня административного ареста (их девушка уже отбыла), а также 595 часов обязательных работ и административные штрафы на общую сумму 183 тыс. рублей.