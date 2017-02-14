В киевской школе родители отказались собирать посылки участникам АТО

В одной из киевских школ родители отказались собирать помощь для воюющих в Донбассе украинских силовиков, заявив, что те убивают мирных жителей. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на мать ученика этого учебного заведения Татьяну Попову.

Как написала Попова на своей странице в Facebook (пост был позднее удален), классный руководитель в чате мессенджера Viber обратилась к родителям с просьбой собрать помощь участникам АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия в Донбассе), а также выслать им детские рисунки и письма поддержки от учеников. В ответ на это одна из матерей, Светлана, разместила фотографию памятника детям Донбасса, погибшим от рук украинских силовиков. Попову возмутил отказ Светланы помогать военным, однако другие родители также не поддержали призыв классного руководителя.

Муж Светланы, Вадим, также заявил, что не будет заставлять своего ребенка писать письма военным, которые «утюжат мирное население Донбасса».

Попову такая реакция возмутила. Женщина сообщила, что обратилась с заявлением в Службу безопасности Украины (СБУ) на недостаточно, по ее мнению, патриотичных родителей.