По «выражению восторга от действий власти»

Закон о чести и достоинстве президента России может появиться в стране в преддверии выборов 2018 года. Какова мировая практика по этому вопросу и от кого нужно защищать гаранта Конституции – поговорили в эфире [Фонтанки.Офис].

О чести и достоинстве говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время своей встречи с учащимися и преподавателями казанского университета «Иннополис». Студенты сами высказали идею защищать президента от чужих мнений законом – им кажется, что в последнее время Владимира Путина слишком много критикуют в прессе. Спикер с ними согласился. В поддержку этой идеи он привел международный опыт, и сказал, что подобные законы «везде есть». Россия просто более демократичная, считает политик, потому и «пишут, что хотят». Такая уж в стране культура.

Законы о защите глав государств в мире, действительно, есть. Причем, даже во вполне демократических странах. Например, в Германии за оскорбление президента можно сесть на 5 лет, в Голландии такое же наказание грозит обидчикам правящего монарха. За оскорбление власть предержащих наказывают в Дании и Польше, а на постсоветском пространстве такие законы есть в Белоруссии, Азербайджане и Казахстане. В Иране вместо тюремного срока можно получить 74 удара плетью. А в Турции противозаконны ругательства не только в отношении действующего президента, но и первого главы государства Кемаля Ататюрка.

«Международный опыт делится на 2 части. На опыт авторитарный и на опыт демократии с конституционным правом, – говорит главный редактор Carnegi.ru Александр Баунов. – В демократиях Скандинавии, Дании, Нидерландах, есть такие статьи, они не отменены, потому что это монархии и форма государства не менялась. Монарх – это не просто глава исполнительной власти – это божественный помазанник. Это серьезное преступление почти религиозного свойства. Есть также такие страны, как Азербайджан, псевдодемократии Африки, где нельзя ругать начальство, это первое лицо. И есть Таиланд, про который все знают, что если турист плохо обойдется с газетой, где размещен портрет короля, или с самим портретом – ему может серьезно достаться».

Но, если закон будет принят в России, вряд ли наказывать будут по каждому случаю оскорбления президента, уверен эксперт.

«Как работают репрессивные законы в России, мы видим. Они работают избирательно, не сплошняком. И в этом так называемая контурная диктатура, когда контур обозначен, но полностью не закрашен. Скорее всего, так и будет это работать. Может быть, они примут закон, но будут применять его не против того, кто раскритиковал президента, а против того, кого они хотят наказать по совокупности причин», – отмечает Баунов.

По мнению директора «Левада-центра», социолога Льва Гудкова, первыми фигурантами возможных дел об оскорблении президента могут стать жители крупных городов. И, скорее всего, это будут люди, серьезно обиженные властью.

«Два фактора определяют массовые настроения сегодня. Пропаганда – практически полный контроль над СМИ, – говорит Лев Гудков. – Второе – кризис, ухудшение жизни, рост неуверенности и прочее. Пропаганда действует двумя средствами. Создает образ врага и соответственно угрозу катастрофы, войны, внутренних выступлений, провокаций, предателей, террористов. А с другой стороны, она создает образ честного вождя, который борется с этими врагами и тем самым создаёт некоторые условия для успокоения граждан».

В СССР подобный закон был. Его приняли в 1990 году, одновременно с появлением первого президента. За оскорбление высшего должностного лица могли лишить свободы на срок до трех лет, а если в этом участвовало СМИ – то и до шести. Издание, которое оклеветало или оскорбило президента, могли оштрафовать на крупную сумму или закрыть. После распада Советского Союза Борис Ельцин не стал принимать подобный документ, а в Конституции новой страны появилась статья №29 о запрете цензуры и свободе мысли и слова. Спустя почти два десятка лет депутаты решили вернуться к старой практике – после того, как нашли на YouTube многочисленные видеоролики с критикой в адрес главы государства. Тогда за сетевое безобразие никого, правда, не наказали.

Какие сроки или штрафы будут давать фигурантам закона о защите президента от критики, если он вступит в силу, эксперты пока судить не берутся. Впрочем, в российском законодательстве и так уже есть нормы, по которым можно привлекать к ответственности обидчиков главы государства. Статья 152 Гражданского кодекса РФ позволяет любому россиянину через суд потребовать опровержения порочащих его сведений, если тот, кто эти сведения распространил, не докажет их правдивость. Помимо этого, в Уголовном кодексе есть статья 319 – «Оскорбление представителя власти».

В волгоградском «Центре защиты прав СМИ» юристам часто приходится заниматься исками о защите чести и достоинства. Как правило, в суд на журналистов подают по статье «Клевета».

«В конце 90-х- начале 2000-х это были чиновники, но потом практика начале меняться, – говорит директор и ведущий юрист «Центра защиты прав СМИ» Галина Арапова. – Мы вели статистику, и эти изменения были связаны с вхождением России в Европейский Совет и принятие практики европейского суда. Журналисты имеют право задавать чиновникам неудобные вопросы и писать об их деятельности. В нулевых суды начали выносить адекватные решения, не везде, но были отказы в исках губернаторам, чиновникам. В последнее время мы перестали вести статистику. Законодательство стало более жестким, и сейчас используются другие инструменты. Вспомните дела Сечина».

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Тем не менее, количество чиновников, которые хотят судиться с журналистами, снизилось. Теперь чаще иски в суд подают предприниматели, и далеко не каждое обращение касается прессы. Что касается наказаний, за оскорбление существует уголовная ответственность – до 5 лет лишения свободы, и административная, обязательные работы либо штраф. Рублем наказывают чаще.

«Я думаю, что никаких законопроектов такого рода не будет», – говорит политолог Екатерина Шульман. – Тут надо понимать ситуацию. Вячеслав Володин был в последнее время чрезвычайно активен в публичном пространстве. Он много чего делает в Думе, там происходят бурные реформы, об этом говорят. Он дал интервью «Коммерсанту», в котором рассказал много о себе. Говорят о его перспективах, о его амбициях. В нашей политической культуре эти разговоры довольно опасны. Когда о человеке говорят, что он, наверное, хочет много всего и усиливает свой вес – это повышает риски для него. На этом фоне разумно продемонстрировать ярко выраженную верность существующему порядку вещей и даже сказать что-то не очень умное. Это выглядит безобидно».

О любви к главе государства спикер Госдумы высказывался не раз. В декабре 2015 года, будучи заместителем главы администрации президента, Володин провел совещание, на котором посоветовал всем политикам прочитать сборник цитат Владимира Путина под названием «Слова, меняющие мир». Неоднократно сравнивал президента с мировыми лидерами: Шарлем де Голлем (Франция), Франклином Рузвельтом (США) и Дэн Сяопином (Китай). Фраза же, высказанная Володиным в октябре 2015 на заседании Международного клуба «Валдай», надолго запомнилась политологам и журналистам: «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России».

История наказаний за оскорбление правителя стара как мир. Философ и писатель Михаил Веллер в эфире интернет-канала [Фонтанка. Офис] напомнил, что такие нормы существовали еще в Римской империи.

«Оскорбление величества являлось уголовным и одновременно государственным преступлением и каралось вплоть до распятия, – рассказал Веллер. – Для того, чтобы вертикаль была крепка, отзываться о ней, а, главное, о ее вершине, можно только в восторженных или в еще более восторженных тонах, ибо любая критика подрывает авторитет власти. Слово «власть» должно вызывать у народа верноподданническое выражение лица, выпученность глаз и крики «ура!».

Заодно Михаил Веллер посоветовал журналистам «запасаться веревками, мылом и вазелином» и готовиться к соревнованиям по «выражению восторга от действий власти».