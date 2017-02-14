Смольный посмотрел в будущее: «четко и полно»

В Смольном представили экономическое будущее Петербурга: средняя зарплата жителей семимиллионного города составит более 130 тысяч рублей, продолжительность жизни - более 80 лет.

Петербургское правительство утвердило три варианта экономического развития жизни Петербурга. «Город-сад» зацветет через 17 лет: к 2035 году в Северную столицу потекут инвестиции, цены в магазинах не будут расти как на дрожжах, дети будут рождаться чаще, взрослые – умирать реже, ученые будут получать в среднем под 250 тысяч, доля обрабатывающей промышленности и строительства снизится, а зато возрастет вес фармацевтики, машиностроения и туризма. Все это будет, говорят в Смольном, если мировые рынки не подведут.

На самом деле может быть хуже, признают в комитете по экономической политике. В этом "базовом" варианте если все останется так, как сейчас, то в к 2035 году ВРП всего равно вырастет – на 3 процента, благо уже сейчас наметился небольшой рост. Инвестиции с 18 до 20 процентов. Число горожан за предстоящие два десятилетия увеличится до 5,8 млн человек. Их зарплаты будут медленно расти – по 5% в год.

Если процесс сдвинется с мертвой точки, то Смольный предполагает путь развития под кодовым названием «базовый плюс». Согласно нему, рост ВРП прогнозируется на уровне не менее 3% в год с увеличением до 4,6% к 2035 году. Инвестиции вырастут до 22% через 18 лет. Несмотря на растущую рождаемость естественного прироста населения будет не хватать для организации деятельности городских предприятий, прогнозируется потребность в 709 тысяч работающих человек.

Наконец, «целевой вариант» уже похож на сказку. Рост ВРП до 5 процентов к 2035 году. Основной прирост ВРП обеспечат фармацевтика, информатика, туризм, оптовая торговля нефтепродуктами (фактически в городе не ведущаяся, но зарегистрированная именно в Северной столице) и розничная торговля за счет увеличения потребительского спроса. При этом согласно прогнозу должна снизиться доля обрабатывающей промышленности и строительства и увеличиться «экономики знаний», а доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей к 2035 году вырастет аж на 45%.

Население Петербурга увеличится почти до 7 млн человек: рождаемость даст прирост 1,5 млн человек к уже существующим. Смертность, напротив, уменьшится на один пункт. Средняя продолжительность жизни петербуржцев составит 80 лет. Больше всего горожан будут заняты в торговле, затем в операциях с недвижимостью. А число работников производства и распределения электроэнергии, газа и воды упадет. Заработная плата вырастет к среднем до 133 тысяч рублей с нынешних 44-х. В отдельных сферах планируется еще больше – например, под 200 тысяч будет зарабатывать сотрудник, вовлеченный в производство транспортных средств и оборудования. В ИТ и науке зарплаты обещают 250-300 тысяч.

По оценке Комитета по экономической политике в прогнозный период ожидается снижение индекса потребительских цен со 117,4 % до 103,8% в год.

С учетом прогноза в комитете по экономической политике советуют распределять финансирование жизненно важных сфер города. Например, расходы по объектам образования в структуре адресно-инвестиционной программы существенно увеличиваются с 7% (2018-2019 годы) до 39% (2020-2025 годы) с последующим снижением до 15% по "базовому" сценарию и до 29% в "целевом" к 2035 году. А расходы на транспортную инфраструктуру сначала снизятся с 48 % до 30 % (к 2025 году),а затем вновь будут увеличены до 44 % (к 2035 году).

На заседании правительства Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что представленный прогноз социально-экономического развития достаточно четкий и полный: «Данный прогноз нацеливает нас на дальнейшее развитие и повышение эффективности работы», – подчеркнул губернатор.

В комитете по экономической политике «Фонтанке» сообщили, что следование тому или иному сценарию зависит по большей части не от города, а от внешних факторов – мировой экономики. «Если все будет хорошо на международной арене, а наши действия по поддержке целевых отраслей экономики возымеют результат, то мы будем развиваться по третьему сценарию», – с оптимизмом отметили в пресс-службе.

Именно невозможность повлиять на что-либо и является минусом стратегии, разработанной Смольным, сказала "Фонтанке" депутат ЗакСа Оксана Дмитриева.

«Как они могут посчитать зарплату? Они знают индекс цен? Что касается ВРП, то это очень плохой для целевых прогнозов показатель, он сильно зависит от ситуации в стране в целом. Смольному надо было показать, где город зависит от страны, где – нет. Вот, если как сейчас в стране застой, то какой сегмент экономики нужно развивать, какие могут быть точки роста? Если это, например, наука и культура, то тогда нужно бороться за эти рабочие места, держаться за Исаакиевский и Публичку, сохранять трудовой коллектив. А почти 7 млн жителей – это утопия, возможная только за счет притока мигрантов», – убеждена депутат.

Мало поверили в прогнозы Смольного и в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». «В долгосрочной перспективе возможность достижения заложенных в базовом и целевом сценариях показателей будет в значительной мере зависеть от развития страны в целом, от цен на энергоресурсы и курса рубля. Точность прогнозирования данных параметров крайне низкая», – сообщила зам начальника отдела региональных исследований RAEX (Эксперт РА) Анна Астахова. По ее словам, в среднесрочной перспективе (при условии неухудшения внешней конъюнктуры) достижение роста ВРП в 3% выглядит для города реалистичным прогнозом, правда по большей степени это произойдет не благодаря программам правительства города. «Согласно нашим ожидания данные показатели могут быть достигнуты в значительной мере благодаря «статистическому эффекту» из-за переезда ОАО «Газпром» из Москвы в Санкт-Петербург, который должен быть завершен к 2018 году. На сегодняшний день компания уже перевела часть своих департаментом в Северную столицу. Как показывает практика, за «Газпромом» должны переехать крупные подрядчики и контрагенты, что также скажется на размере валового продукта города и величине средней заработной платы», – считает эксперт.

Президент Инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган добавляет: «В нашей жизни возможно все. Но для этого нужно так много, что вряд ли столько смогут сделать. Для того, чтобы все это реализовать, нужно произвести глубочайшие реформы. Чтобы был рост, в город, страну должен стремиться капитал. Чтобы стремился капитал, нужна неприкосновенность частной собственности, хорошие суды, отсутствие коррупции и так далее. Так что рост может быть и даже больший, но при слишком многих «если»».

Стоит отметить, что текущее состояние бизнес-климата в Петербурге ранее отрицательно оценили в Кремле. Летом 2016 года Петербург оказался на 22 месте из 81 в рейтинге городов по инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инвестиций. «Я не могу понять, почему в Москве время получения разрешения на строительство составляет 140 дней, а в Петербурге — 221 день? Почему в Москве средний срок подключения в электросетям — 60 дней, а в Питере — 81 день? Количество документов, которые для этого нужны, в Москве — четыре, а в Петербурге — шесть. Что происходит? Чем Питер так сильно отличается от Москвы по этим показателям?" — летом, представляя рейтинг, возмущался помощник президента РФ по экономике Андрей Белоусов. После столь громкой критики в Смольном решили создать штаб по снижению административных барьеров, затем спустя полгода в Смольном отчитались: сроки согласования и получения всех документов через «одно окно» сокращены с 90 до 12 дней. А в итоговом интервью в конце 2016 года информационным агентствам губернатор утверждал: в город полились миллионы – интерес к инвестиционным предложениям Санкт-Петербурга значительно вырос как со стороны российских, так и со стороны зарубежных компаний.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»