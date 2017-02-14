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14.02.2017 19:39
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Фонтанка» за 60 секунд — 14 февраля

Один из отцов-основателей непризнанной ДНР, бывший командир батальона ополченцев «Восток» Александр Ходаковский рассказал нашему спецкору Ирине Тумаковой, кто и как первым нарушил перемирие на Украине.

Американская пресса вынудила уйти в отставку советника Дональда Трампа по нацбезопасности: Майкл Флинн допустил неформальные отношения с Россией. При этом четвертая власть давит на президента, питаясь обильными сливами о конфиденциальных переговорах Трампа, его предпочтениях или «болевых точках».

Инвестиции в школы, детские садики и другую социальную инфраструктуру объемом 30 млрд в год лягут на плечи покупателей жилья. Город решил, что заплатят застройщики — но мы же понимаем, что в накладе останутся не они.

В Петербурге суд удовлетворил иск Смольного о возмещении похищенных денег помощницами экс-депутата Светланы Нестеровой, не дождавшись окончания ее дела. 4,7 млн рублей три соучастницы уже начали спешно возмещать.

Интервью с будущим губернатором Тюменской области, а пока – ведущим года по версии GQ Евгением Савиным. Как порвать ахилл, чтобы жизнь удалась.

Реальный «волк с Уолл-Стрит», которого сыграл Ди Каприо, Джордан Белфорт едет в Петербург в рамках своего мирового турне. Обещает поделиться своим бизнес-опытом с российскими предпринимателями. Вот тут-то экономика Петербурга и завертится.

Особняк Левтеевой на Крестовском острове Петербурга сдается в аренду всего за 1,5 млн рублей в месяц. Предлагает здание-памятник под банк или офис Елена Малюшина, супруга экс-заместителя управделами президента Ивана Малюшина.

Да что там особняк. Вот желудок свиньи на голову надеть — это подлинный признак богатства. В День святого Валентина «Фонтанка» обозрела традиции, существующие в мире влюбленных из разных стран.

Cиноптики констатируют — сегодня в Петербурге необычайно тепло. А к вечеру будет сильный гололёд. Отличный повод пойти домой, обнявшись.


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