В Ростуризме прошли обыски

Правоохранительные органы 14 февраля провели обыски в здании Федерального агентства по туризму (Ростуризм) в Москве. Они не связаны с деятельностью ведомства.

О появлении представителей правопорядка в доме номер 47 по Мясницкой улице в столице RNS сообщила официальный представитель Ростуризма Светлана Сергеева.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов осмотрели одно помещение. Причину обысков она не уточнила.

«Это вопрос к правоохранительным органам. К деятельности Ростуризма данная ситуация не имеет никакого отношения», — подчеркнула Сергеева.