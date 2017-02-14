«Аэрофлот» вошел в топ-50 самых дорогих мировых авиабрендов

Единственным российским перевозчиком в рейтинге самых дорогих и влиятельных мировых авиационных брендов в 2017 году по версии консалтингового агентства Brand Finance стала компания «Аэрофлот». За год бренд стал дороже более чем на 300 миллионов долларов.

Согласно опубликованному 13 февраля исследованию, «Аэрофлот» по силе бренда получил рейтинг ААА (высшего ААА+ не удостоилась ни одна компания) и занял 26-е место со стоимостью 1,270 миллиарда долларов. За год компания подорожала на 347 миллионов долларов и поднялась на три строчки. Ближайшим конкурентом является Korean Air, который за год потерял одну позицию.

Свой успех в «Аэрофлоте» связывают с наличием одного из самых молодых самолетных парков (190 самолетов со средним возрастом 4,3 года), грамотными инвестициями в продвижение и активной маркетинговой политикой, которая отразилась в спонсорстве Мanchester United.

В основе ежегодного глобального исследования тысяч крупнейших мировых компаний лежат маркетинговые инвестиции, узнаваемость, настроения персонала, корпоративная репутация, доходы. Опираясь на эти показатели, аналитики оценивают силу бренда и высчитывает его стоимость.

«Звание самого сильного авиационного бренда в мире – большая честь. Этот статус отражает не только нашу славную 93-летнюю историю и позиции ведущего перевозчика самой большой страны мира, но и наш премиальный сервис на внутренних и международных маршрутах, самый молодой флот в мире среди крупных перевозчиков и эффективность маркетинговых усилий», – заявил «Фонтанке» 14 февраля гендиректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

Отметим, что рейтинг впервые с 2007 года возглавила American Airlines со стоимостью 9,8 млрд долларов, которая до этого занимала 3-е место. Лидер последних 5 лет, базирующаяся в Дубае Emirates Airlines, рухнула сразу на 4-е место. Вторую и третью сточки также заняли бренды США — Delta и United соответственно. Кроме них в десятку влиятельнейших вошли три китайские компании, английская British Airways и японская All Nippon Airways.

Аналитики связывают такой успех американских перевозчиков с сильным долларом и с падением цен на нефть, которое навредило ближневосточному оператору.