В предвыборных кибератаках на Эммануэля Макрона нашли украинский след

Предвыборный штаб фаворита соцопросов в президентской гонке во Франции — Эммануэля Макрона — нашел украинский след в хакерских атаках на свой сайт и почтовые серверы.

Ришар Ферран, генеральный секретарь политического движения «Вперед!», возглавляемого независимым кандидатом в президенты Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что сайт движения подвергается массированным кибератакам с компьютеров, расположенных на Украине. Об этом Ферран сообщил в статье, опубликованной в Le Monde, пишет RNS.

«Цель — взломать наши базы данных, почтовые аккаунты. Если им удастся это сделать, то предвыборная кампания, проводимая нашим движением «Вперед!», сильно затруднится, а то и вовсе станет невозможной. Эти атаки фиксируются преимущественно с территории Украины, практически половина из них», — написал Ферран. Он отметил, что кибератаки «организованы и координируются группой, а не отдельными хакерами». Ежемесячно штаб Макрона фиксирует по несколько тысяч хакерских атак на серверы движения.

Напомним, накануне пресс-секретарь политического движения, возглавляемого кандидатом в президенты Франции Эммануэлем Макроном, 13 февраля обвинил российские СМИ, в частности вещающие во Франции телеканал RT и агентство Sputnik, во вмешательстве в ход избирательной президентской кампании.

«Россия сыграла свою роль в американской избирательной кампании, подыграв Дональду Трампу… А сейчас она вмешивается в предвыборную гонку во Франции. Это ненормально», — заявил пресс-секретарь движения Макрона En Marche! Бенжамен Гриво в телеэфире парламентского телеканала Public Sénat. Позднее телеканал RT распространил свой комментарий к этой новости.

«Телеканал RT категорически отрицает любые заявления о том, что он в том или ином виде замешан в распространении «фейковых новостей» – как в целом, так и в отношении Эммануэля Макрона и предстоящих выборов во Франции. Мы возмущены, что подобные безосновательные обвинения выдвигаются в наш адрес практически каждый день. Судя по всему, уже в порядке вещей выдвигать в отношении канала такие серьезные обвинения, не подкрепляя их никакими доказательствами, а также навешивать ярлык «фейковых новостей» на любые «неудобные» репортажи. Вызывает удивление и разочарование тот факт, что именно в борьбе с «фейковыми новостями» стандартами журналистики так легко поступаются всякий раз, когда речь заходит об RT», – говорится в нём.