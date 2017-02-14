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14.02.2017 19:06

Тимошенко ответила на критику Гройсмана и обвинила его в «мегакоррупции»

Лидер фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко обвинила главу кабмина Владимира Гройсмана в «мегакоррупции, за которую стыдно каждому украинцу». Так политик отреагировала на заявление премьера о том, что она является матерью украинской коррупции. Выступление Тимошенко доступно на канале NewsOne в YouTube.

Депутат отметила, что фракция «Батькивщины» потребовала уволить премьер-министра. «Для этого мы привели очень четкие аргументы: это тотальное падение экономики (...), кроме того, мегакоррупция, о которой говорит весь мир, коррупция, за которую стыдно каждому украинцу», — перечислила Тимошенко.

Ранее в тот же день Гройсман назвал главу фракции партии «Батькивщина» мамой украинской экономической слабости и коррупции. Он добавил, что Тимошенко стремится к власти любой ценой.

Днем ранее Тимошенко выдвинула премьер-министру и президенту страны Петру Порошенко ультиматум. Она пообещала, что подаст на них в суд, если до конца 13 февраля в Раде не будет восстановлена регистрация проекта закона об отставке главы правительства.

Источник: Лента.ру


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