Житель Анталии убил жену-россиянку и двух детей

В Анталии гражданин Турции убил свою супругу, гражданку России, а также двух детей.

Об этом 14 февраля сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости» и представителя генконсульства России в Анталии.

«Мы подтверждаем информацию СМИ об убийстве гражданки России и двух ее детей, мальчика и девочки. Преступник покончил с собой. Преступление, по предварительным данным, произошло на бытовой почве», — сообщили в генконсульстве.

По сообщениям местных СМИ, гражданин Турции Муаммер Гюн отравил своего сына Виктора и дочь Лейлу, добавив пестицид в сладости, после чего убил из помпового ружья свою жену Анну, гражданку России.

После он позвонил в полицию, сообщил о случившемся, а затем покончил с собой.

Подробности произошедшего устанавливаются.