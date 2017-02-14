Кризис мясом не испортишь

Еще
19:50 14.02.2017
Пришлите свою новость!
19:39
Фонтанка» за 60 секунд — 14 февраля
19:36
В Ростуризме прошли обыски
19:30
«Аэрофлот» вошел в топ-50 самых дорогих мировых авиабрендов
19:25
В Госдуму внесли законопроект о наказании за «пропаганду исключительности»
19:15
В предвыборных кибератаках на Эммануэля Макрона нашли украинский след
19:06
Тимошенко ответила на критику Гройсмана и обвинила его в «мегакоррупции»
18:59
Противники нелегалов разбили лагерь в центре Хельсинки вслед за мигрантами
18:50
Житель Анталии убил жену-россиянку и двух детей
18:43
С помощниц экс-депутата Нестеровой взыскали похищенные миллионы
18:35
В Кронштадте закрывается единственное инфекционное отделение
18:34
Полиция Малайзии подтвердила смерть брата лидера КНДР
18:21
Жители петербургских коммуналок выкупили у Смольного комнат на полмиллиарда рублей
18:16
Лайф78 и телеканал «Санкт-Петербург» претендуют на 21-ю кнопку
17:49
Жильцы дома на Невском не выдержали соседства с хостелом
17:38
Реальный "волк с Уолл-стрит" Джордан Белфорт приедет в Петербург
17:26
Мутко: Мы практически готовы к Кубку конфедераций
17:21
«Пионерская» заработала на вход
17:15
Больше 45 тысяч жителей Ленобласти владеют оружием
17:10
Гройсман рассказал о встающей с колен экономике Украины
17:00
Станция метро «Пионерская» работает только на выход из-за остановки эскалатора
16:55
МИД РФ: В Москве удовлетворены развитием отношений с Турцией
16:36
В петербургских поликлиниках детям не будут выписывать бесплатные витамины
16:30
Президентом фонда доктора Лизы стала журналистка
16:22
Паркинг у «Юбилейного» заменят апарт-отелем
16:09
"Андерлехт" и "Зенит" рассудят британцы
16:06
После Худилайнена: Хочешь остаться губернатором — ничего не трогай!
15:55
ДНР сообщает о новых боях под Коминтерново
15:37
СМИ: В Куала-Лумпуре убили брата Ким Чен Ына
15:28
Петербург в Национальном рейтинге рождаемости занял 20-е место
15:24
Семья бывшего замуправделами президента РФ сдает особняк на Крестовском за 18 млн рублей в год
15:20
Путин ждёт в Москве президента Уругвая
15:07
Минобороны закупит 20 тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии»
14:53
Экс-премьер Финляндии: Европе не нужна торговая война с США
14:47
Движение на Васильевском будет открыто позже
14:43
Конкурсы на расселение коммуналок Петербурга запустят в еженедельном режиме
14:41
В Кремле отреагировали на пранк про режим Айболита в Лимпопо
14:34
Взломщика банкомата на Коллонтай спугнул дымогенератор
14:26
«ДП»: Фармацевты зачищают рынок от конкурентов, торгующих через Интернет
14:24
ФОМ: Две трети россиян ждут отмены санкций в ближайшие годы
14:15
Песков: Путин считает неприемлемыми личные оскорбления
14:12
Губернатор Ленобласти предсказал время своего ухода
14:07
Александр Кержаков: Не поехал на сборы в Бельгию по решению Луческу
13:57
Петербуржец схватился за нож на приеме у травматолога
13:51
Эксперты оценят рентабельность туннеля под Финским заливом
13:42
У техника компьютерной фирмы в переулке Слепушкина отняли сумку с 5 миллионами
13:36
Смольный открыл обсуждение проекта реконструкции Конюшенного ведомства
13:30
"Пролетарскую" открыли: нашлась хозяйка бесхозного предмета
13:27
На КАД горит молоковоз
13:23
В Петербурге побит температурный максимум за 22 года
13:19
Полтавченко поручил продлить сроки программы материнского капитала
13:12
Оскорбление величества: Как защитить президентскую честь?
13:11
Полтавченко на заседании правительства уволил зампреда комитета
13:11
Автор коммерческой акции "Летопись - Бессмертный полк" объяснил свой интерес к школам Петербурга
13:06
Смольный предложил убрать Университет Лесгафта из центра Петербурга
13:03
В Митрофаньевском тупике полыхало здание склада
12:59
«Пролетарская» закрыта на вход
12:57
Рабочий Гатчинского завода пластмасс развешивал наркотики на производстве
12:50
Советник Трампа Флинн уволился из-за переговоров с Россией
12:39
В Донецке после обстрела произошел взрыв на химическом заводе
12:33
На месте недостроенного бассейна на Среднем проспекте построят жилье
12:28
Пожарного инспектора в Петербурге будут судить за совмещение работы и бизнеса
12:20
Петербурженка ударилась головой об автобус, перебегая дорогу на «красный»
12:17
Финны выпустят современную версию Nokia 3310
12:11
ФАС оштрафовала Кронштадтский морской завод за предоставление неверных сведений о ремонте «Авроры»
12:05
В Кронштадте у коммерсантов забрали шубы на 800 тысяч
12:04
Противоугонная система «Паутина» запущена в двух районах Петербурга
11:38
ФХР отстранила тренеров "Витязя-2003" после смерти 14-летнего игрока
11:21
В Москве напали на инкассаторов: один налетчик застрелен
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
14.02.2017 19:13
0 Комментариев

Кризис мясом не испортишь

Петростат зафиксировал рост потребления мяса, молока и хлеба. Это не выход из кризиса, а следствие распродаж и перехода на дешевые продукты — осаживают оптимистов в Центробанке.
Кризис мясом не испортишь
Светлана Холявчук/Интерпресс

Данные за 2016 год выглядят оптимистично на фоне статистики 2015 года, когда объемы потребления основных продуктов сократились на треть. Но специалисты не спешат радоваться тому, что петербуржцы стали больше есть, так как, скорее всего, дело не в том, что у населения появились деньги на деликатесы, а в том, что в условиях ограниченных средств это самое население научилось ориентироваться в системе скидок, предоставляемых ретейлом.

В 2016 году жители Северной столицы потратили на покупку мяса и мясных продуктов 56 млрд рублей, что в очищенных от инфляции ценах на 3,8% больше, чем годом ранее. Петростат не дает разбивку по группам товаров, а потому нельзя однозначно судить, что покупали петербуржцы – мраморную говядину или тушенку. Но с учетом того, что в 2015-м потребление этого вида товара рухнуло на 14,8%, рост на 3,8% – и то мясо.

Спрос на молочные продукты увеличился на 2,5% (до 55,2 млрд рублей). Кроме того, жители Петербурга стали есть больше хлеба и хлебобулочных изделий, а также яиц. Хотя и по этим продуктам рост реального потребления не превысил 4%. Спрос на чай, кофе и какао остался примерно на уровне прошлого года (+0,9%), хотя цены на них выросли на 7 – 12%.

В сети «Дикси», комментируя успехи своих магазинов в Петербурге и Ленобласти, отметили, что натуральные продажи мяса птицы выросли почти на 20% год к году, а продажи охлаждённого мяса – удвоились. Однако, по мнению ретейлера, это объясняется вовсе не тем, что денег у населения стало больше. «Если раньше покупатели чаще ходили в кафе и рестораны, то теперь они предпочитают готовить дома», – прокомментировал представитель компании.

Говорить о возвращении к докризисному рациону пока рано, соглашаются эксперты аналитической компании Nielsen. Опросив потребителей, они пришли к выводу, что спрос на традиционную молочную продукцию (сливки, творог, кефир, пастеризованное и стерилизованное молоко, простоквашу, ряженку, сметану) в натуральном выражении в 2016 году вырос только на 1%. Зато продажи глазированных сырков выросли сразу на 14%.

«Российскими потребителями они по большей части воспринимаются как сравнительно дешевое лакомство, позволяющее заменить более дорогие десерты», — говорит Марина Лапенкова, директор по работе с глобальными компаниями "Nielsen Россия".

Свежий хлеб тоже перешел в разряд лакомства. Во всяком случае, именно этим участники рынка объясняли бурное развитие формата мини-пекарен и булочных, которое происходило в Северной столице на протяжении всего 2016 года.

А вот на всем остальном петербуржцы продолжили экономить. К примеру, рыба и морепродукты стали на их столе еще более редким гостем, чем раньше: потребление этих товаров, упавшее в 2015 году на 17,5%, в 2016-м сократилось еще на 10,6% – до 14,9 млрд рублей.

Порции гарнира к основным блюдам тоже уменьшились. Например, спрос на макаронные изделия упал на 1,4%, до 2,4 млрд рублей. Продажи круп в сопоставимых ценах снизились на 5% – до 3,5 млрд рублей.

Стали есть меньше свежих фруктов. На их покупку потратили 22 млрд рублей, но из-за роста цен приобрели на 2,7% меньше товара, чем годом ранее. Но ограничивали себя потребители не так сильно, как раньше. Для сравнения: 2015 году объемы потребления упали на 10,3%.

«Снижение спроса действительно продолжается. Например, по нашей сети продажи упали от 8 до 12%. Отчасти это можно объяснить перетоком клиентов в крупные сети, но и тенденция к экономии четко прослеживается — самый большой спрос на наиболее дешевый товар, даже если по качеству он не совсем удовлетворяет», – говорит руководитель компании «Монолит», развивающей в Северной столице сеть фруктовых лавок, Ашот Эфендиев.

Подсластить кризис петербуржцам тоже не удалось. Они купили на 3,3% меньше кондитерских изделий, чем в прошлом году, потратив на них 35,8 млрд рублей. По мнению экспертов Nielsen, снижать объемы потребления заставлял в первую очередь рост цен  (+9,4% к 2015 году).

«Категории не первой необходимости, к числу которых и относятся сладости, в наибольшей степени подвержены риску быть вычеркнутыми из списка покупок потребителей, находящихся в режиме экономии», – отмечает Марина Лапенкова.

По ее словам, сильнее всего упали продажи шоколадных батончиков, плиток и других изделий, содержащих какао. Зато вырос спрос на печенье в упаковке, развесные шоколадные конфеты и вафли.

Отказывались петербуржцы не только от магазинной, но и домашней кулинарии. Хотя спрос на муку упал незначительно (на 0,6%, до 954 млн рублей), зато на масло – на 2,6%, а на сахар — на 4,6%.

По всей видимости, экономическая ситуация заставляет потребителей больше нервничать: несмотря на подорожание сигарет, их стали покупать больше — на 3,6%, до 25,6 млрд рублей. А вот расслабляться за бокалом пива или вина жители Северной столицы стали реже — потребление алкоголя упало на 7,2%, до 63,5 млрд рублей. Однако, по мнению экспертов, сокращение  продаж, о котором рапортует официальная статистика, может говорить не о реальном снижении потребления, а лишь о смещении спроса в сторону незаконного алкоголя и самогона, который происходит несмотря, а в некоторых случаях и вследствие внедрения системы ЕГАИС.

Ваше мнение
Стали ли вы за последний год больше экономить на еде?

Статистике не особо доверяет Центробанк и подозревает, что россияне питаются лучше, чем свидетельствуют сухие цифры. В своем отчете, опубликованном в конце прошлой недели, регулятор говорит, что в своих оценках Росстат не учитывает большую часть промоакций, хотя в кризис потребители стали пользоваться ими намного чаще.

«В 2015 году произошло увеличение как размера средней скидки, так и количества товарных позиций, продающихся по промоакциям. Вероятно, данная тенденция сохранилась и в 2016 году», – отмечает ЦБ.

В Петростате «Фонтанке» подтвердили, что при оценке инфляции действительно не принимаются во внимание скидки по акциям, так как они не позволяют провести корректное сравнение с предыдущими периодами. «Но при подсчете объема продаж учитывается фактическая цена, по которой ретейлер отпускает потребителю товар», – пояснили в отделе статистики цен и товарных рынков.

О том, что покупатели пристрастились закупаться на распродажах и не хотят возвращаться к прежней модели потребления, ранее заявляли и сами ретейлеры. Опросы Nielsen также показывают, что цена по-прежнему является главным фактором при выборе продуктов питания и товаров повседневного спроса для большинства россиян. Её роль за последний год немного сократилась (89% опрошенных против 91%). Зато влияние скидок, наоборот, выросло (71% против 62%).

«Российский потребитель уже не будет прежним: сокращение трат и поиск выгоды заняли прочное место в его привычках. Тенденции к усилению режима экономии мы сегодня не наблюдаем, однако охота за низкими ценами продолжается», -  комментирует Марина Ерскова, руководитель направления оценки эффективности продаж и маркетинговых коммуникаций "Nielsen Россия".

По оценке агентства INFOLine, сейчас 20 – 30% товаров продается по скидкам, причем в отдельных категориях этот показатель уже 70 – 80%. «Продовольственная инфляция замедляется, но растут траты на обязательные расходы — транспорт, коммунальные услуги, различные косвенные сборы. Все это приводит к тому, что реальные доходы сокращаются, а значит, основания надеяться на рост покупательской способности нет», – считает эксперт.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Производители молока предупредили о возможном повышении цен
У россиян отобрали килограммы рыбы и сыра из Финляндии
16 ящиков санкционных грибов уничтожат в Петербурге
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Бизнес-трибуна
13.02.2017 11:56

Полиграф для Форекс, или Что скрывается за негативными отзывами о валютном рынке

Сегодня в интернете легко найти любую информацию о рынке Форекс. Правда, добрая ее половина будет размещена под заголовками «осторожно, мошенники» или «развод для лохов». Посмотрим...
Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
Чистое небо 2
10.02.2017 17:39

«Петербургская Недвижимость» приглашает на презентацию «Квартира с первым взносом 0 рублей»

Презентация состоится в субботу, 11 февраля, в главном офисе «Петербургской Недвижимости» на Московском пр., 212 в кабинете 2016. Вход свободный.
Tele2
09.02.2017 12:42

Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном

Tele2 запустила в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Аэрофлот» вошел в топ-50 самых дорогих мировых авиабрендов
Реальный "волк с Уолл-стрит" Джордан Белфорт приедет в Петербург
Гройсман рассказал о встающей с колен экономике Украины
Эксперты оценят рентабельность туннеля под Финским заливом
Финны выпустят современную версию Nokia 3310
ЦБ проверит, как российские банки защищены от хакеров
Акции Apple выросли до нового исторического максимума
Dow Industrial вырос до нового исторического максимума
Мировые цены на нефть снижаются
Российская биржа закрылась разнонаправленно
Кризис мясом не испортишь
Два Владимира на один судебный квартал
Модный приговор Петербургу
Как Смольный баннером работал
Торговля России и Финляндии начала оправляться от санкций
Куда не уехал петербургский автопром
В поисках французского круассана
«Светлана» распродает активы
Три ЖКС за 500 баксов
Черная театральная касса
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Викторина: Превратности любви

Взломщика банкомата на Коллонтай спугнул дымогенератор

читатель "Фонтанки"

В Митрофаньевском тупике полыхало здание склада

Строить ли стену Трампа вокруг Петербурга, решают дети и Вышенков

Семь самых романтических финских песен

На Большой Пушкарской, где молотками били бизнесмена, сожгли машину

Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
Чистое небо 2
10.02.2017 17:39
«Петербургская Недвижимость» приглашает на презентацию «Квартира с первым взносом 0 рублей»
Презентация состоится в субботу, 11 февраля, в главном офисе «Петербургской Недвижимости» на Московском пр., 212 в кабинете 2016. Вход свободный.
Tele2
09.02.2017 12:42
Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном
Tele2 запустила в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00
Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»
Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Tele2
03.02.2017 10:28
Московские абоненты Tele2 получат скидку на такси Gett
Благодаря партнерству двух компаний, сервис Gett позволяет пассажирам наряду с привычными тарифами («Эконом», «Комфорт», «Бизнес» и другими) воспользоваться тарифом «Tele2»
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Tele2
01.02.2017 10:41
Tele2 рассказала о переносе остатков услуг в новой рекламе
Tele2, на днях заявившая о новой стратегии развития, выпустила рекламные ролики в поддержку коммуникационной платформы «Другие правила».
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2
30.01.2017 15:00
Тele2 начала переносить остатки пакетных тарифов на следующий месяц
Оператор начал переносить неиспользованные SMS, минуты разговоров и гигабайты интернет-трафика на следующий месяц.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
Boxberry
26.01.2017 16:38
Бизнесменам предлагают протестировать доставку документов от Boxberry
Служба доставки Boxberry предлагает юридическим лицам Санкт-Петербурга протестировать свои услуги. До конца марта предприниматели могут отправлять документы, деловые письма и посылки со скидкой 10% на базовый тариф.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.