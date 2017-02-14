Кризис мясом не испортишь

Петростат зафиксировал рост потребления мяса, молока и хлеба. Это не выход из кризиса, а следствие распродаж и перехода на дешевые продукты — осаживают оптимистов в Центробанке.

Данные за 2016 год выглядят оптимистично на фоне статистики 2015 года, когда объемы потребления основных продуктов сократились на треть. Но специалисты не спешат радоваться тому, что петербуржцы стали больше есть, так как, скорее всего, дело не в том, что у населения появились деньги на деликатесы, а в том, что в условиях ограниченных средств это самое население научилось ориентироваться в системе скидок, предоставляемых ретейлом.

В 2016 году жители Северной столицы потратили на покупку мяса и мясных продуктов 56 млрд рублей, что в очищенных от инфляции ценах на 3,8% больше, чем годом ранее. Петростат не дает разбивку по группам товаров, а потому нельзя однозначно судить, что покупали петербуржцы – мраморную говядину или тушенку. Но с учетом того, что в 2015-м потребление этого вида товара рухнуло на 14,8%, рост на 3,8% – и то мясо.

Спрос на молочные продукты увеличился на 2,5% (до 55,2 млрд рублей). Кроме того, жители Петербурга стали есть больше хлеба и хлебобулочных изделий, а также яиц. Хотя и по этим продуктам рост реального потребления не превысил 4%. Спрос на чай, кофе и какао остался примерно на уровне прошлого года (+0,9%), хотя цены на них выросли на 7 – 12%.

В сети «Дикси», комментируя успехи своих магазинов в Петербурге и Ленобласти, отметили, что натуральные продажи мяса птицы выросли почти на 20% год к году, а продажи охлаждённого мяса – удвоились. Однако, по мнению ретейлера, это объясняется вовсе не тем, что денег у населения стало больше. «Если раньше покупатели чаще ходили в кафе и рестораны, то теперь они предпочитают готовить дома», – прокомментировал представитель компании.

Говорить о возвращении к докризисному рациону пока рано, соглашаются эксперты аналитической компании Nielsen. Опросив потребителей, они пришли к выводу, что спрос на традиционную молочную продукцию (сливки, творог, кефир, пастеризованное и стерилизованное молоко, простоквашу, ряженку, сметану) в натуральном выражении в 2016 году вырос только на 1%. Зато продажи глазированных сырков выросли сразу на 14%.

«Российскими потребителями они по большей части воспринимаются как сравнительно дешевое лакомство, позволяющее заменить более дорогие десерты», — говорит Марина Лапенкова, директор по работе с глобальными компаниями "Nielsen Россия".

Свежий хлеб тоже перешел в разряд лакомства. Во всяком случае, именно этим участники рынка объясняли бурное развитие формата мини-пекарен и булочных, которое происходило в Северной столице на протяжении всего 2016 года.

А вот на всем остальном петербуржцы продолжили экономить. К примеру, рыба и морепродукты стали на их столе еще более редким гостем, чем раньше: потребление этих товаров, упавшее в 2015 году на 17,5%, в 2016-м сократилось еще на 10,6% – до 14,9 млрд рублей.

Порции гарнира к основным блюдам тоже уменьшились. Например, спрос на макаронные изделия упал на 1,4%, до 2,4 млрд рублей. Продажи круп в сопоставимых ценах снизились на 5% – до 3,5 млрд рублей.

Стали есть меньше свежих фруктов. На их покупку потратили 22 млрд рублей, но из-за роста цен приобрели на 2,7% меньше товара, чем годом ранее. Но ограничивали себя потребители не так сильно, как раньше. Для сравнения: 2015 году объемы потребления упали на 10,3%.

«Снижение спроса действительно продолжается. Например, по нашей сети продажи упали от 8 до 12%. Отчасти это можно объяснить перетоком клиентов в крупные сети, но и тенденция к экономии четко прослеживается — самый большой спрос на наиболее дешевый товар, даже если по качеству он не совсем удовлетворяет», – говорит руководитель компании «Монолит», развивающей в Северной столице сеть фруктовых лавок, Ашот Эфендиев.

Подсластить кризис петербуржцам тоже не удалось. Они купили на 3,3% меньше кондитерских изделий, чем в прошлом году, потратив на них 35,8 млрд рублей. По мнению экспертов Nielsen, снижать объемы потребления заставлял в первую очередь рост цен (+9,4% к 2015 году).

«Категории не первой необходимости, к числу которых и относятся сладости, в наибольшей степени подвержены риску быть вычеркнутыми из списка покупок потребителей, находящихся в режиме экономии», – отмечает Марина Лапенкова.

По ее словам, сильнее всего упали продажи шоколадных батончиков, плиток и других изделий, содержащих какао. Зато вырос спрос на печенье в упаковке, развесные шоколадные конфеты и вафли.

Отказывались петербуржцы не только от магазинной, но и домашней кулинарии. Хотя спрос на муку упал незначительно (на 0,6%, до 954 млн рублей), зато на масло – на 2,6%, а на сахар — на 4,6%.

По всей видимости, экономическая ситуация заставляет потребителей больше нервничать: несмотря на подорожание сигарет, их стали покупать больше — на 3,6%, до 25,6 млрд рублей. А вот расслабляться за бокалом пива или вина жители Северной столицы стали реже — потребление алкоголя упало на 7,2%, до 63,5 млрд рублей. Однако, по мнению экспертов, сокращение продаж, о котором рапортует официальная статистика, может говорить не о реальном снижении потребления, а лишь о смещении спроса в сторону незаконного алкоголя и самогона, который происходит несмотря, а в некоторых случаях и вследствие внедрения системы ЕГАИС.

Ваше мнение Стали ли вы за последний год больше экономить на еде? Да, значительно. Отказываюсь от лишнего, выбираю продукты подешевле Да, но не сильно. Стал больше следить за скидками, но в количестве себя не ограничиваю Нет. Покупаю то же, что раньше, даже если вижу, что подорожало Нет. Стал покупать гораздо больше, потому что могу себе позволить

Статистике не особо доверяет Центробанк и подозревает, что россияне питаются лучше, чем свидетельствуют сухие цифры. В своем отчете, опубликованном в конце прошлой недели, регулятор говорит, что в своих оценках Росстат не учитывает большую часть промоакций, хотя в кризис потребители стали пользоваться ими намного чаще.

«В 2015 году произошло увеличение как размера средней скидки, так и количества товарных позиций, продающихся по промоакциям. Вероятно, данная тенденция сохранилась и в 2016 году», – отмечает ЦБ.

В Петростате «Фонтанке» подтвердили, что при оценке инфляции действительно не принимаются во внимание скидки по акциям, так как они не позволяют провести корректное сравнение с предыдущими периодами. «Но при подсчете объема продаж учитывается фактическая цена, по которой ретейлер отпускает потребителю товар», – пояснили в отделе статистики цен и товарных рынков.

О том, что покупатели пристрастились закупаться на распродажах и не хотят возвращаться к прежней модели потребления, ранее заявляли и сами ретейлеры. Опросы Nielsen также показывают, что цена по-прежнему является главным фактором при выборе продуктов питания и товаров повседневного спроса для большинства россиян. Её роль за последний год немного сократилась (89% опрошенных против 91%). Зато влияние скидок, наоборот, выросло (71% против 62%).

«Российский потребитель уже не будет прежним: сокращение трат и поиск выгоды заняли прочное место в его привычках. Тенденции к усилению режима экономии мы сегодня не наблюдаем, однако охота за низкими ценами продолжается», - комментирует Марина Ерскова, руководитель направления оценки эффективности продаж и маркетинговых коммуникаций "Nielsen Россия".

По оценке агентства INFOLine, сейчас 20 – 30% товаров продается по скидкам, причем в отдельных категориях этот показатель уже 70 – 80%. «Продовольственная инфляция замедляется, но растут траты на обязательные расходы — транспорт, коммунальные услуги, различные косвенные сборы. Все это приводит к тому, что реальные доходы сокращаются, а значит, основания надеяться на рост покупательской способности нет», – считает эксперт.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»