С помощниц экс-депутата Нестеровой взыскали похищенные миллионы

В Петербурге суд удовлетворил иск Смольного о возмещении похищенных денег помощницами экс-депутата Светланы Нестеровой, не дождавшись окончания ее дела. 4,7 млн рублей поделены между тремя соучастницами.

Напомним, Нестерова была задержана в июне 2016 года по делу о мошенническом хищении денежных средств, выделенных комитетом соцполитики на обеды и экскурсии малоимущим. Обвинение также предъявили ее помощницам Вере Шишкиной и Татьяне Китовой и предпринимательнице Светлане Гасановой.

Все трое признали вину, их судили особым порядком. После обвинительных приговоров Смольный подал солидарный иск на 4,7 млн. Нестерова, расследование в отношении которой продолжается до сих пор, была заявлена третьим лицом.

Как следует из информации, размещенной на сайте Калининского райсуда 14 февраля, 9 февраля иск к Шишкиной, Китовой и Гасановой был удовлетворен. По данным «Фонтанки», еще до решения суда некоторые ответчицы возместили причиненный бюджету ущерб.