Полиция Малайзии подтвердила смерть брата лидера КНДР

Полиция Малайзии 14 февраля подтвердила смерть старшего брата главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters, по данным полиции, причины смерти пока не определены.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ким Чон Нам был атакован в аэропорту двумя неизвестными женщинами, вооруженными «отравленными иглами». СМИ предположили, что это были спецагенты из КНДР

Ким Чон Нам (по информации «Википедии», родился 10 мая 1971 года) — внебрачный сын прежнего лидера КНДР Ким Чен Ира от актрисы Сон Хе Рим. Он не рассматривался как будущий глава государства, однако некоторое время занимал высокие посты в правительстве. В 2001 году был пойман при попытке посетить Японию по фальшивому доминиканскому паспорту, что привело к обострению международных отношений и впоследствии — к конфликту с отцом. После этого он уехал за границу и не посещал родину.