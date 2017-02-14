Лайф78 и телеканал «Санкт-Петербург» претендуют на 21-ю кнопку
Роскомнадзор выберет для Петербурга 21-й обязательный общедоступный канал 15 февраля. В Северной столице список претендентов на вещание оказался очень коротким.
Как 14 февраля сообщили "Фонтанке" в пресс-службе Роскомнадзора, конкурсная комиссия отберет по одному каналу на каждый субъект Федерации, из которого поступили заявки на 21-ю кнопку. Это сделали не все регионы, поскольку местным телевещателям поставили жесткий критерий отбора. Доступ к эфиру откроют только телеканалам, контент которых на 75 процентов состоит из собственных программ. Поэтому, к примеру, Псковская область вообще не заявилась на конкурс. От Ленинградской области зарегистрирован только один претендент — телеканал ЛОТ. Также единственные кандидаты на Северо-Западе представляют Новгородскую область, Коми и Ненецкий АО.
В Петербурге два кандидата – «Санкт-Петербург» и Лайф78, – но их соответствие требованию конкурса тоже под вопросом. Второй претендент на кнопку, к примеру, с 1 февраля на 75% транслирует федеральное вещание.
Справка:
Сам термин «21 кнопка» появился в начале 2016 года с подачи ныне депутата Госдумы, а на тот момент генерального директора канала «Санкт-Петебург» Сергея Боярского. На медиафоруме региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» он призвал правительство РФ вернуться к идее третьего регионального мультиплекса. В первые два входят 20 каналов от Первого, «России» «НТВ» до «звезды и «Пятницы». Их любой зритель может поймать при настройке своего телевизора. На 21-о кнопке Боярский предложил транслировать в регионах местные каналы. Также на безвозмездной основе.
Предложение в правительстве России поддержали, проект с соответствующими поправками в законы «О СМИ» и «О связи» внесли в Госдуму ФС РФ. К лету закон был принят, и за региональными каналами закрепили 21-ю кнопку. Таким образом, выбранный канал — свой в каждом регионе — операторы обязаны транслировать не только в обязательном порядке, но и бесплатно, как и 20 федеральных каналов.