Лайф78 и телеканал «Санкт-Петербург» претендуют на 21-ю кнопку

Роскомнадзор выберет для Петербурга 21-й обязательный общедоступный канал 15 февраля. В Северной столице список претендентов на вещание оказался очень коротким.

Как 14 февраля сообщили "Фонтанке" в пресс-службе Роскомнадзора, конкурсная комиссия отберет по одному каналу на каждый субъект Федерации, из которого поступили заявки на 21-ю кнопку. Это сделали не все регионы, поскольку местным телевещателям поставили жесткий критерий отбора. Доступ к эфиру откроют только телеканалам, контент которых на 75 процентов состоит из собственных программ. Поэтому, к примеру, Псковская область вообще не заявилась на конкурс. От Ленинградской области зарегистрирован только один претендент — телеканал ЛОТ. Также единственные кандидаты на Северо-Западе представляют Новгородскую область, Коми и Ненецкий АО.

В Петербурге два кандидата – «Санкт-Петербург» и Лайф78, – но их соответствие требованию конкурса тоже под вопросом. Второй претендент на кнопку, к примеру, с 1 февраля на 75% транслирует федеральное вещание.