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14.02.2017 18:21
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Трамп попал под слив

Американская пресса вынудила уйти в отставку советника Дональда Трампа по нацбезопасности. Майкл Флинн допустил неформальные отношения с Россией. Но уволили его за ложь.
Трамп попал под слив

Майкл Флинн стал третьим советником Дональда Трампа, потерявшим должность после контактов с российской стороной. Эта отставка стала логичным финалом противостояния президента со всеми ветвями власти. Американские СМИ активно снабжаются инсайдерской информацией из Белого дома. Трамп за неполный месяц руководства страной успел нажить внушительный пул врагов, и потепление отношений с Россией может быть отложено на неопределенный срок.

Майкл Флинн – генерал-лейтенант армии США. В 2012 – 2014 годах возглавлял разведуправление минобороны. После отставки сблизился с Трампом, на платной основе сотрудничал в качестве военного эксперта с телеканалом Russia Today (RT). В декабре 2015 года, на праздновании десятилетия канала, сидел с Владимиром Путиным за одним столом. В ноябре 2016 года согласился стать советником Трампа по нацбезопасности. 28 декабря по телефону поговорил с послом России в США Сергеем Кисляком. На следующий день президент Обама ввел ранее анонсированные санкции против России в связи с кибервмешательством. В ответ на высылку своих дипломатов Владимир Путин пригласил детей сотрудников американских дипмиссий на новогоднюю елку. Тогда эта реакция была принята за благородный жест, и даже Трамп похвалил своего коллегу.

Три недели назад, после инаугурации Трампа, генпрокурор США Салли Йетс передала в Белый дом докладную записку. В ней было указано, что Майкл Флинн ввел первых лиц государства (президента и вице-президента Майкла Пенса) в заблуждение относительно содержания переговоров с российским послом и что он, Флинн, потенциально уязвим для шантажа со стороны России. Информация о записке утекла из Белого дома в СМИ, и последовал ряд публикаций. Из них следовало, что ФБР прослушивала телефонные разговоры в рамках расследования о кибератаках в период выборов и узнала, что Флинн и Кисляк обсуждали смягчение санкций после вступления Трампа в должность, и некоторыми представителями Белого дома это было расценено как «потенциально незаконный сигнал Кремлю о возможном смягчении санкций, введенных администрацией Обамы».

К 8 февраля The Washington Post (WP) из источников в Белом доме получила дополнительное подтверждение «прослушки». Майкл Флинн дважды ответил «нет» на вопрос, обсуждались ли санкции с Кисляком. На следующий день, когда планировался выход публикации WP, советник пошел на попятную и через своего пресс-секретаря передал, что он хоть и не припоминает тему санкций, но не может быть полностью уверен, что эта тема не поднималась.

Американские СМИ поняли, что это их шанс, и создали огромное давление на Белый дом. В выходные, 11 – 12 февраля, все аналитические и информационные передачи крупнейших телеканалов были забиты Флинном. И администрация Трампа «поплыла». Днем 13 февраля советник президента Келлиэнн Конуэй (ее называют самой влиятельной женщиной Белого дома) заявила, что Трамп полностью доверяет Флинну. Через несколько минут пресс-секретарь Белого дома Шон Спенсер сообщил, что Трамп «оценивает ситуацию».

Поздно вечером 13-го СМИ получили официальный пресс-релиз с признанием Флинна и уведомлением об отставке:

«В качестве советника по национальной безопасности я провел многочисленные телефонные переговоры с коллегами, министрами, послами. Звонки – стандартная практика. К сожалению, из-за быстрого темпа событий я донес вице-президенту неполную информацию относительно моих звонков с российским послом».

Майкл Флинн стал третьим уволенным советником Трампа, но первым после выборов. Еще в августе прошлого года его команду покинули шеф избирательного штаба Пол Манафорт (после скандала с вероятным получением вознаграждений от Януковича) и советник по внешней политике Картер Пейдж (неоднократно приезжал в Россию и якобы тоже вел переговоры о снятии санкций в случае избрания Трампа).

Карьера Флинна рухнула благодаря информационным утечкам. Журналистов активно подпитывают сведениями источники в Белом доме. В американской прессе постоянно появляются данные о конфиденциальных переговорах Трампа, его предпочтениях или «болевых точках». Так, например, стало известно, что президент бросил трубку на 25-й минуте разговора с австралийским премьером Малкольмом Тернбуллом и назвал эту беседу худшей из всех проведенных. Неназванные чиновники также рассказали журналистам, как Трамп прерывал разговор с Путиным и узнавал у своих советников, что такое договор СНВ-3. Из анонимных источников также известно, насколько взбешен Трамп скетчем-пародией в шоу Saturday night live на канале NBC. В нем Алек Болдуин пародирует президента. Но больше всего разгневала серия, в которой советник Трампа Стив Беннон представлен в образе смерти с косой. Постановка недвусмысленно намекнула, кто является кукловодом в Белом доме.

Трампа постоянно ловят на оторванности от информационной повестки. 12 февраля, когда главными темами дня были Флинн и угроза затопления города Оровилл в Калифорнии, президента волновало другое:

«Уезжаю из Флориды. Огромные толпы восторженных сторонников вдоль дороги, а Fake news media не уделили этому должного внимания. Очень нечестно!»

Подписчики осадили Трампа:

«Пока тебя все еще заботят фейковые новости, жители Оровилла спасают свои жизни».

Бывший замгоссекретаря США Рик Стенгел так охарактеризовал президента:

«Трамп… не знаю, как описать. Он будто на стероидах и не понимает, что делает».

Против президента открыто выступают и действующие чиновники. Генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон после того, как апелляция подтвердила блокировку антимиграционного указа, выступил в прессе:

«Мы нация законов, и каждый должен их соблюдать, включая президента США. И мне кажется, на кону конституция».

Противостояние Трампа и той Америки, которая привыкла к многоголосице мнений и полной прозрачности власти, отставкой Флинна явно не закончится. Профессор университета Джорджа Мэйсона Эдвард Родес объясняет:

«Американцы не любят правительство Трампа, как не любили Обаму и прежних. Им вообще не нравится, когда их деятельность ограничивают. Третий президент США Томас Джефферсон вывел формулу идеального правительства: оно должно не вмешиваться и быть незаметным».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»


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