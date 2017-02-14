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14.02.2017 17:49

Жильцы дома на Невском не выдержали соседства с хостелом

Расположенный в центре Петербурга хостел сети «Друзья» закрыт по решению суда. Выгнать неугодных соседей жителям дома помогла прокуратура.

Как сообщает 14 февраля на своем сайте надзорное ведомство, Куйбышевский районный суд 13 февраля поставил точку в споре жителей дома №106 на Невском проспекте с расположенным на пятом этаже здания хостелом «Друзья». Горожане устали от частой смены постояльцев «Друзей» и обратились в прокуратуру Центрального района. Там жалобы на часто меняющихся соседей услышали и навестили хостел.

Выяснилось, что женщина, в собственности которой находится квартира, там не проживает, а сдаёт её ИП «Морева А.Ю.». Предприниматель же предлагает посуточную аренду комнат-номеров. Согласно сайту «Друзей на Невском», номеров в отеле 14.

Прокуратура помогла жителям дома составить иск в суд, где позже выступала от их имени. Упор сделали на то, что собственник может распоряжаться своей жилплощадью только в соответствии с его прямым назначением, то есть для постоянного проживания. Превратить квартиру в отель или, к примеру, кабинет адвоката можно, но только после того, как помещение получит статус нежилого.

Заниматься предпринимательской деятельностью в жилом помещении тоже не возбраняется, но согласно п. 2 ст. 17 Жилищного кодекса РФ, жить при этом нужно в нем же.

Суд с доводами прокурора согласился и разорвал договор аренды квартиры под хостел. Решение в силу еще не вступило, но прокуратура держит выселение «Друзей» под контролем.

Напомним, ранее жители дома в Саперном переулке через суд выселили хостел Bagel. При этом закон, вносящий изменения в статью 17 Жилищного кодекса и запрещающий «размещение в жилых помещениях промышленных производств, а также гостиниц и иных средств размещения, оказание гостиничных услуг и иных услуг размещения», еще не принят, но прокуратура все равно ссылается на него, руководствуясь «смыслом положений».

Напомним, запрет на хостелы в квартирах единогласно принят госдумой в первом чтении в мае прошлого года. Но на этом борьба с «туризмом на нарах» застопорилась. Тем не менее, Смольный, опасаясь, что закон оставит Петербург без дешевых номеров перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году, выставил на торги помещения под новые хостелы.


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