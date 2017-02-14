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14.02.2017 17:39

Завершаются работы по подготовке стройплощадки ЖК «Планетоград»

Завершаются работы по подготовке стройплощадки ЖК «Планетоград»
ЖК «Планетоград»

Setl City завершает работы по подготовке строительной площадки первой очереди ЖК «Планетоград», которые предусматривают установку забора, обеспечение электроснабжения, прокладку временных дорог, организацию станции мойки колёс.

Все работы ведутся в полном соответствии с графиком.

При прокладке временных дорог были максимально задействованы существующие грунтовые проезды для минимизации вмешательства в ландшафт.

Напомним, что сейчас Setl City возводит первый из восьми кварталов-«планет», получивший название «Земля». Здесь будут возведены дома общей площадью около 190 тыс.кв.м. и высотой 18 метров, подземные и наземные паркинги, школа на 825 мест и детский сад 220 мест.

Справка о компании Setl City
 
 


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