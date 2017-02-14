Реальный "волк с Уолл-стрит" Джордан Белфорт приедет в Петербург

Известный миллионер, финансист, писатель и оратор Джордан Белфорт впервые посетит Петербург в рамках своего мирового турне, стартующего на этой неделе. Герой голливудского кинофильма поделится своим бизнес-опытом с российскими предпринимателями.

На своем официальном сайте Белфорт вписал Северную столицу между Цюрихом и Сан-Паулу. Как стало известно "Фонтанке", Джордан Белфорт выступит перед участниками Большого бизнес-фестиваля – первого в России open air для бизнесменов, который пройдет в Петербурге 15 – 17 июня.

Белфорт стал всемирно знаменит после выхода фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», где его сыграл Леонардо ди Каприо. Сейчас Белфорт является финансовым консультантом не только голливудских звёзд, но и проводит постоянные тренинги для таких гигантов американского бизнеса, как компания Ричарда Бренсона «Virgin».

В рамках 8-часового тренинга в Петербурге Белфорт намерен помочь российским предпринимателям "преодолеть затянувшийся кризис".