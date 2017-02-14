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14.02.2017 17:38

Реальный "волк с Уолл-стрит" Джордан Белфорт приедет в Петербург

Известный миллионер, финансист, писатель и оратор Джордан Белфорт впервые посетит Петербург в рамках своего мирового турне, стартующего на этой неделе. Герой голливудского кинофильма поделится своим бизнес-опытом с российскими предпринимателями.

На своем официальном сайте Белфорт вписал Северную столицу между Цюрихом и Сан-Паулу. Как стало известно "Фонтанке", Джордан Белфорт выступит перед участниками Большого бизнес-фестиваля – первого в России open air для бизнесменов, который пройдет в Петербурге 15 – 17 июня.

Белфорт стал всемирно знаменит после выхода фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», где его сыграл Леонардо ди Каприо. Сейчас Белфорт является финансовым консультантом не только голливудских звёзд, но и проводит постоянные тренинги для таких гигантов американского бизнеса, как компания Ричарда Бренсона «Virgin».

В рамках 8-часового тренинга в Петербурге Белфорт намерен помочь российским предпринимателям "преодолеть затянувшийся кризис".


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МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
Чистое небо 2
10.02.2017 17:39
«Петербургская Недвижимость» приглашает на презентацию «Квартира с первым взносом 0 рублей»
Презентация состоится в субботу, 11 февраля, в главном офисе «Петербургской Недвижимости» на Московском пр., 212 в кабинете 2016. Вход свободный.
Tele2
09.02.2017 12:42
Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном
Tele2 запустила в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00
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Благодаря партнерству двух компаний, сервис Gett позволяет пассажирам наряду с привычными тарифами («Эконом», «Комфорт», «Бизнес» и другими) воспользоваться тарифом «Tele2»
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Тele2 начала переносить остатки пакетных тарифов на следующий месяц
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В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
Boxberry
26.01.2017 16:38
Бизнесменам предлагают протестировать доставку документов от Boxberry
Служба доставки Boxberry предлагает юридическим лицам Санкт-Петербурга протестировать свои услуги. До конца марта предприниматели могут отправлять документы, деловые письма и посылки со скидкой 10% на базовый тариф.
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