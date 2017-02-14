Мутко: Мы практически готовы к Кубку конфедераций

Вице-премьер России Виталий Мутко отметил, что страна практически готова к проведению Кубка конфедераций. По его словам, за месяц необходимо передать арены оргкомитету и прекратить там любые спортивные события.

Такое заявление чиновник сделал журналистам в Москве 14 февраля.

"Считаю, практически мы готовы к Кубку конфедераций. Остались только вопросы доводки стадионов, – отметил Мутко. – Есть время еще у нас, за месяц мы должны передать наши арены оргкомитету и прекратить там любые спортивные события. Для этого нужны периметры безопасности и инфраструктура. Работы уже ведутся в этом направлении. Тренировочные площадки почти готовы, гостиницы готовы. Сейчас основная наша задача – чтобы о турнире больше писали и говорили. И чтобы сборная хорошо подготовилась и выступила, подарила нам большой праздник", – цитирует Мутко »Спорт-Экспресс».

- Какова динамика продаж билетов на КК-2017?

– Идем примерно на уровне ЮАР и Германии. Бразилии уступаем, но это понятно, там интерес к футболу фантастический. Билеты пока продаются через сайт ФИФА, а 19 апреля будут открыты точки продаж, официальные билетные центры во всех четырех городах-участниках. Надеюсь, болельщики будут активно выкупать.

Напомним, что Кубок конфедераций стартует в Петербурге 17 июня текущего года матчем сборных России и Новой Зеландии. Стадион на Крестовском примет 4 встречи турнира, в том числе один из полуфиналов. Сейчас стадион готовят к первым играм, которые на нём проведет "Зенит" в рамках чемпионата России.