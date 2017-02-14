Гройсман рассказал о встающей с колен экономике Украины

Экономика Украины в 2016 году возобновила рост после двух лет рецессии. Оптимистичный результат озвучили власти страны.

Как пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters, зажигательные цифры 14 февраля озвучил в Киеве премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Нам пророчили небольшой рост около 1,5 процента. Известные агентства прогнозировали 0,5 процента или 1 процент. Но мы вышли на 2,2 процента», — сказал Гройсман на заседании украинского правительства.

По данным Государственной службы статистики Украины, в четвертом квартале прошлого года ВВП увеличился на 4,7 процента в годовом выражении, значительно превысив прогнозы. «Украинская экономика начала вставать с колен... Четвертый квартал нам показал, у нас есть потенциал существенно увеличить рост», — отметил Гройсман.

Стоит добавить, что конце января 2017 года Государственная казначейская служба Украины сообщала, что дефицит госбюджета страны в 2016 году вырос в 1,6 раза по сравнению с 2015-м и составил 70,1 миллиарда гривен (2,57 миллиарда долларов). В 2015 году ВВП Украины уменьшился на 9,9 процента, в 2014-м — на 6,6 процента.