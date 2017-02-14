МИД РФ: В Москве удовлетворены развитием отношений с Турцией

Россия и Турция удовлетворены развитием двусторонних отношений. Об этом заявили представители МИД двух стран.

14 февраля в Москве состоялись консультации заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Алексея Мешкова с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Умитом Ярдымом, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Оно отмечает, что стороны подробно рассмотрели актуальные вопросы развития российско-турецкого взаимодействия в политической, торгово- экономической и культурно-гуманитарных сферах.

"В ходе состоявшегося обмена мнениями было выражено удовлетворение процессом нормализации двусторонних отношений по целому ряду направлений, плотной координацией России и Турции по региональным и международным вопросам, в первую очередь по ситуации в Сирии", – говорится в сообщении.

Напомним отношения двух стран резко охладели после того, как ВВС Турции сбили в Сирии российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года. Перелом в ситуации наступил летом 2016 года после письма главы Турции Тайипа Эрдогана президенту России Владимиру Путину, в котором содержались извинения за сбитый самолет. После этого Путин и Эрдоган провели 3 личных встречи. Четвертая запланирована на март: Эрдоган прилетит в Москву.