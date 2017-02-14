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14.02.2017 20:32
7 Комментариев

Как «Фонтанка» сорвала урок патриотизма

Организатор бизнеса на имени «Бессмертного полка» не видит крамолы в том, что зарабатывает в школах Петербурга на бренде, который стал народным как раз в силу своего бескорыстия.
Как «Фонтанка» сорвала урок патриотизма
Коллаж/"Фонтанка.ру"/PressFoto/paha_l

«Фонтанка» посмотрела, как выглядит в действии проект «Летопись – Бессмертный полк», внедряющий в школах патриотизм за 700 рублей с носа. Много увидеть не получилось: при словах «Здравствуйте, мы журналисты» мероприятие в Центре образования «Кудрово» мгновенно прекратилось, фотографы-летописцы испарились, а директор школы с ходу призналась, что не знает, кто приходил фотографировать детей в военной форме. Зато нашёлся организатор социально-коммерческого проекта, объяснивший, что деньги ему платили исключительно добровольно.

Известие о том, что непонятно кто под эгидой раскрученного бренда «Бессмертного полка» организует в школах Петербурга и Ленинградской области фотосъемку детей, пририсовывая им военную форму и спрашивая за снимок по 700 рублей, разошлись по Сети. Как следует из приглашений на «общешкольные мероприятия», классам предлагалось принять участие в мероприятиях «Летопись – Бессмертный полк» и «Я – Патриот!». На практике все сводилось к фотографированию детей с последующей обработкой изображения в фоторедакторе – получалась пошлейшая картинка с ребенком в стилизованной военной форме, почему-то с изображением ордена Отечественной войны, георгиевской ленты и удостоверяющей надписью «Я – Патриот!».

«Летопись – Бессмертный полк» явно отсылала к известному движению, но кураторы «Бессмертного полка» в Петербурге заверили, что не имеют к этой «показухе» никакого отношения, напомнив, что их инициатива и коммерция – несовместны. В общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, куда якобы должна отчисляться часть вырученных денежных средств, о «Летописи – Бессмертный полк» не слышали.


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Надо было смотреть самим. 14 февраля, как стало известно редакции, очередных патриотов должны были фотографировать в Центре образовании «Кудрово».

Фотографирование 2-го класса было назначено на 12:40. Как рассказывает очевидец, в 12:35 детей вывели из класса и начали строить парами, чтобы организованно проследовать в актовый зал на «мероприятие».

В это же время к охране школы обратились журналисты «Фонтанки» и попросили о встрече с директором Еленой Сергеевой, заверив, что беседа согласована с областным комитетом общего и профессионального образования – что было правдой.

Примерно в 12:40 охрана связалась с директором.

Через две-три минуты во втором классе начались странные перестроения. Уже начатый марш в актовый зал был остановлен, дети возвращены в класс и у них начался предусмотренный по расписанию, но было отмененный в честь патриотизма урок ритмики.

В 12:50 директор вышла к журналистам и заверила, что никаких «Летописей – Бессмертный полк» и «Я – патриот!» во вверенном ей учебном заведении нет.

Действительно, объяснили в администрации школы, накануне, 13 февраля, приходили какие-то люди и договорились о проведении некоего бесплатного мероприятия патриотической направленности. Они даже показали якобы письмо из комитета общего и профессионального образования, где вроде бы предписывалось оказать содействие. Но что было точно написано в письме, неизвестно, так как письмо неведомые патриоты забрали с собой, а копию в школе снять не догадались. Как зовут визитеров – не поинтересовались. Вот визитку оставили – вспомнила заместитель по воспитательной работе и передала «Фонтанке» рекламную карточку салона Present Photo.

"Фонтанка"

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«Сегодня? Сегодня никто никого не снимал. Приходили какие-то три девушки с фотоаппаратами, но в школу позвонили из комитета, от проведения подозрительных мероприятий предложили воздержаться, и девушек выставили. Некоторое время назад. Остальное — домыслы», – открестились от платного патриотизма в Центре образования «Кудрово».

Расстройство от несостоявшейся встречи длилось недолго. С редакцией связался генеральный директор и владелец ООО «Милс-СПб» (оно же Present Photo) Андрей Шалаев.

«Считаю своим долгом дать опровержение и объяснить истинную сущность данных проектов, проводимых нашей компанией в образовательных учреждениях города Санкт-Петербурга в связи с публикацией статей в вашем издании», – написал он и объяснил, что существуют два проекта.

Первый, «Летопись – Бессмертный полк», он безвозмездный для учебных учреждение, а вот второй проект, «Я — Патриот!», действительно коммерческий, но «коммерческие военно-патриотические проекты для учащихся и их родителей носят познавательно-просветительский характер, способствует расширению кругозора учащихся через фотоискусство».

Не обнаружив в «проектах» ни просветительства, ни «фотоискусства», «Фонтанка» связалась с Андреем Шалаевым и попросила разъяснить ситуацию.

- Андрей Валерьевич, в письме на имя главного редактора «Фонтанки» вы пишете, что «Мы проводим переговоры с организаторами акции «Бессмертный полк». Что значит эта фраза?

– Ну, мы писали письмо, сейчас планируем встретиться, чтобы как партнеров по информационной акции их включить…

- «Проводим переговоры» – подразумевает общение. Вам ответили?

– Конкретно пока не разговаривали. Писали письмо. Я не писал полностью тот бренд, «Бессмертный полк», у нас другое название. И употребили мы его без каких-то задних мыслей о наживе.

- Отчего же, я вижу чисто коммерческий проект: фото детей в военной форме предлагается купить за 700 рублей. Вот и всё.

– Вы социальную часть проекта посмотрели? Мы на этом рынке много лет.

- Я начал читать про социальную часть, и увидел пустые ничем не подтвержденные заявления. Например, сегодня в Кудрово были три девушки, которые приехали просто фотографировать младших школьников.

– Я и не скрываю, что есть коммерческая составляющая..

- А что есть кроме коммерческой составляющей? Фото детей. За деньги. Это всё.

– Минуточку, там же написано, что мы сделаем книгу-летопись для школы.

- Вы хоть одну книгу сделали?

– Мы больше, чем одну. Мы за десять лет работы знаете, сколько книг выпустили? Зайдите в любую школу. Ну, через одну.

- Я зашел в Кудрово, там говорят, что не знают, как вас зовут.

– Там мы первый раз. Но у нас много клиентов, с которыми мы не первый год работаем.

- Не приведете пример, кто о вас может доброе слово сказать?

– Ну я сейчас по телефону не буду эту информацию давать…

- Я буду рад, если вы поделитесь контактами директора школы, который подтвердит ваши слова. Пока я вижу, что вы в своем бизнесе эксплуатируете наименование «Бессмертного полка», который как раз известен тем, что это абсолютно бесплатное и некоммерческое движение.

– Мы делаем то, что нужно школам.

В заключение разговора мы попросили Андрея Шалаева предоставить хоть какое-нибудь подтверждение своей «социально-значимой» деятельности – кроме китчевых фотографий школьников на фоне боевых орденов. Пока таковых в редакцию не поступило.

Денис Коротков,
«Фонтанка.ру»

Справка:

Бессмертный полк — международная общественная акция, проводящаяся в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы, в ходе которой участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, а также записывают семейные истории своих героев в Народной летописи на сайте движения «Бессмертный полк».

Движение «Бессмертный полк» в современном виде было инициировано в 2012 году в Томске журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. Там же, в Томске, народное движение получило название «Бессмертный полк», был создан устав Полка, в котором сформулированы принципы движения, как некоммерческой, неполитической, негосударственной гражданской инициативы. Ранее подобные акции под иными названиями проходили в других городах страны. Такие мероприятия состоялись в 2004—2006 годах в Кузбассе (Новокузнецк и Прокопьевск). В 2007 году — в Тюмени. Сейчас народное движение охватывает 64 государства и территории.


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комментарии пользователей (7)
AEG
14 февраля 2017 г. 21:39
"... а директор школы с ходу призналась, что не знает, кто приходил фотографировать детей в военной форме..." Изумительно В каждой школе пропускной режим, как на оборонном предприятии, охранники сидят, камеры, а директор не знает, кто в школу приходил. А прокурорские не хотят директора к себе в гости позвать, уточнить некоторые нюансы о визите фотографов (процент, откат, занос и т.п.)? Либо комитет по образованию не желает объявить неполное служебное за халатное отношение к своим обязанностям, в частности неудовлетворительную организацию обеспечения системы безопасности и охраны? А то, не ровен час, вот так вместо фотографов вдруг террористы нагрянут.
Константа
14 февраля 2017 г. 21:38
Сорвали и молодцы! Поделом мошенникам! А родителям урок хороший:)
Михаил сам по се
14 февраля 2017 г. 21:24
Коль скоро гос.чиновники самых разных уровней воруют, мухлюют и мошенничают напропалую , судейские, вместо того , чтобы боротся с коррупцией и беззаконием, борются с одиночными пикетами и пр. проявлениями "несогласия" и сами множат беззаконие , в таких условиях очень вольготно чувствуют себя многочисленные мерзавцы, которые находят массу способов облапошить простодушных и доверчивых граждан .
рядовой
14 февраля 2017 г. 21:09
Бренд и бред слова созвучные, однако...
Mafioza
14 февраля 2017 г. 20:56
werius: Почему ж сразу позорища.На мой взгляд и школа и родители были рады поучаствовать в этом.
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