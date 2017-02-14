Президентом фонда доктора Лизы стала журналистка

Президентом фонда «Справедливая помощь», созданного благотворителем Елизаветой Глинкой (доктор Лиза), которая погибла при крушении Ту-154 над Черным морем, 14 февраля избрана журналистка Ксения Соколова.

Бывший обозреватель журнала GQ и экс-главный редактор журнала Esquire Соколова, которая является попечителем фонда, была выбрана президентом организации единогласно на правлении «Справедливой помощи» в Москве. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости. "Фонтанка" в конце января писала о том, что Ксения Соколова рассматривается в качестве основного претендента на пост главы благотворительного фонда.

«Я глубоко тронута тем, что коллеги и соратники Елизаветы Петровны оказали мне доверие и предложили принять непосредственное участие в работе организации, став президентом «Справедливой помощи». Это большая честь и огромная ответственность», — сказала Соколова.

Трагедия произошла 25 декабря 2016 года: Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.