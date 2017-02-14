После Худилайнена: Хочешь остаться губернатором — ничего не трогай!
В СМИ и соцсетях продолжается обсуждение, действительно ли губернатор Карелии Александр Худилайнен подписал заявление об отставке еще 11 февраля. А жители региона задаются вопросом — за чей счет пройдет якобы запланированный прощальный банкет чиновника. Галина Ширшина, которая была мэром столицы Карелии Петрозаводска с 2013 по 2015 год, объяснила, чего следует ожидать от вероятного преемника Худилайнена — Артура Парфенчикова и что нужно делать, а вернее, не делать губернатору, который мечтает сохранить за собой свой пост:
Запись всего эфира доступна на официальном канале "Фонтанки" на YouTube по ссылке.
Аудиоподкаст эфира:
Подписывайтесь на канал [Фонтанки.Офис] в Телеграме и получайте ссылки на самые интересные наши эфиры и их текстовые версии.
А самые классные видео вы можете получать с помощью нашего канала в Telegram
-
Lentainform
-
MarketGid News