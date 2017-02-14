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14.02.2017 16:06
После Худилайнена: Хочешь остаться губернатором — ничего не трогай!

После Худилайнена: Хочешь остаться губернатором — ничего не трогай!

Экс-мэр Петрозаводска, советник председателя партии «Яблоко» Галина Ширшина в студии [Фонтанки.Офис] рассказала, где надо искать истинные причины возможной отставки Александра Худилайнена и почему сама она не хочет претендовать на кресло главы региона на выборах 10 сентября.

В СМИ и соцсетях продолжается обсуждение, действительно ли губернатор Карелии Александр Худилайнен подписал заявление об отставке еще 11 февраля. А жители региона задаются вопросом — за чей счет пройдет якобы запланированный прощальный банкет чиновника. Галина Ширшина, которая была мэром столицы Карелии Петрозаводска с 2013 по 2015 год, объяснила, чего следует ожидать от вероятного преемника Худилайнена — Артура Парфенчикова и что нужно делать, а вернее, не делать губернатору, который мечтает сохранить за собой свой пост:  

Запись всего эфира доступна на официальном канале "Фонтанки" на YouTube по ссылке

Аудиоподкаст эфира: 

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