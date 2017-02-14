Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» полностью завершил работу над экскурсионным маршрутом «От ощущений к чувствам» для слепых и слабовидящих людей. Маршрут создавался поэтапно, более пяти лет. Разрабатывали маршрут специалисты сектора по работе с маломобильными посетителями музея «Исаакиевский собор» и сотрудники Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих.

Маршрут создан и проложен таким образом, что те посетители, которые не могут увидеть собор, получают полное, насколько это возможно для незрячего человека, представление о том, где в Петербурге располагается Исаакий, какова его грандиозная архитектура, как строили собор, каково его внутреннее убранство – живописное, каменное, мозаичное, скульптурное. Основу маршрута составили рельефно-графические изображения, разборный макет Исаакиевского собора, элементы внутреннего убранства храма, предназначенные для тактильного осмотра.

«В мозаичной мастерской Академии художеств мы заказывали три вида мозаики – безшовную, густошовную и полированную, – рассказывает Анатолий Шарий, заведующий сектором по работе с маломобильными посетителями. – Мы детям потом разрешаем прикоснуться и к подлинной мозаичной фактуре».

Ближе к алтарной части собора – рельеф, позволяющий узнать, что такое алтарная часть храма и иконостас, как устроен православный храм. Включается аудиогид, и люди слушают про Тайную Вечерю, чтобы через эту историю ближе понять то, что почувствовали «на кончиках пальцев». Рельефов шесть, все они снабжены тифлокомментариями и установлены на массивных дубовых подставках – чтобы не диссонировать с внутренним убранством собора.

Разработана карта маршрута с брайлевским шрифтом, которая выдается вместе с аудиогидом каждому незрячему посетителю. Также каждого такого посетителя сопровождает во время экскурсии сотрудник музея, который подготовлен для общения и экскурсионного обслуживания незрячих людей. Текст для аудиогида подготовлен с учетом того, что его будут слушать незрячие люди, а читает его директор музея – Николай Буров, народный артист России.

Аудиогидов всего десять – пока хватает, хотя число посетивших музей незрячих людей растет. В 2015 году их было свыше 400, в минувшем году свыше 800. Это не только жители Петербурга и Ленинградской области, приезжали и москвичи, и из Подмосковья, и других регионов.

«Надеюсь, что, несмотря на политические перипетии, эта программа будет действовать в музее, – сказал на представлении маршрута Алексей Колосов, председатель Петербургского отделения Всероссийского общества слепых. – Она дает возможность незрячему человеку почувствовать масштаб Исаакиевского собора, любое прикосновение к искусству – это для нас один из путей творческого развития».

Ученики знаменитой на всю страну петербургской школы №1 для слепых и слабовидящих детей имени Грота – постоянные посетители музея уже несколько лет, как только программа для незрячих начала развиваться. Он пришли на представление маршрута вместе с директором школы Алексеем Мухиным и другими учителями. Мухин надеется, что этому экскурсионному маршруту в музее суждена долгая жизнь, главное – чтобы музей сохранился.

Ольга Устинова, директор Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих, также надеется на сохранение экспозиции музея и продолжение работы с незрячими людьми, которая требует профессионального подхода.

На представлении маршрута «От ощущений к чувствам» побывал и Уполномоченный по правам человека в Петербурге Алесандр Шишлов, который потом написал на своей страничке в соцсети: «Изучаем с коллегами ситуацию с Исаакиевским собором. Все больше убеждаемся, что решения, которые не порождают новые конфликты, а обеспечивают реализацию конституционных принципов – свободы вероисповедания, сохранения культурного наследия, права на доступ к культурным ценностям – могут быть найдены. Необходимое условие для этого – готовность к диалогу».

Напомним, что в Петербурге в разных – больших и малых музеях есть программы для незрячих и слабовидящих людей: в Эрмитаже, Русском музее. Музеях-заповедниках Гатчина и Царское Село, в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, в Шереметевском дворце оборудована входная зона для незрячих людей. Идет работа над соответствующей программой для незрячих в музее политической истории. И везде музейщикам оказывает содействие Городская библиотека для слепых и слабовидящих.

Фоторепортаж с презентации маршрута «От ощущений к чувствам» смотрите здесь.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»