ДНР сообщает о новых боях под Коминтерново

Украинские вооруженные силы понесли потери при неудачной попытке атаковать позиции вооруженных сил самопровозглашенной ДНР в районе села Коминтерново под Донецком.

Об этом 14 февраля заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин, сообщает ДАН.

«Вчера в 15 часов 20 минут противник подразделениями нацгвардии и полка «Азов» атаковал подразделения вооруженных сил ДНР в районе высоты Дерзкая у села Коминтерново, – сказал он. – Потери при этом составили пять убитых и трое раненых».

Басурин отметил, что противник был вынужден отступить.

Напомним, что обострение вооруженного конфликта в Донбассе началось в конце января 2017 года. Обстрелы пригородов Донецка практически не прекращаются. Есть жертвы среди мирного населения и военных ДНР. Потери несут и Вооруженные силы Украины.