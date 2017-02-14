В частности, как сообщает "Газета.Ru", это передает южнокорейское информагентство «Ренхап» со ссылкой на собственный источник. Со слов которого следует, что единокровный брат северокорейского лидера Ким Чон Нам был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура представительницами спецслужб КНДР, которым удалось скрыться после покушения.

Полиция Малайзии подтвердила Reuters, что неопознанный мужчина скончался по пути в больницу из аэропорта. Представители службы безопасности страны пока не подтвердили личность погибшего.

"Лента.ру" добавляет, что Ким Чон Нам был атакован в аэропорту двумя неизвестными женщинами, вооруженными «отравленными иглами».

Ким Чон Нам (по информации «Википедии», родился 10 мая 1971 года) — внебрачный сын прежнего лидера КНДР Ким Чен Ира от актрисы Сон Хе Рим. Он не рассматривался как будущий глава государства, однако некоторое время занимал высокие посты в правительстве. В 2001 году был пойман при попытке посетить Японию по фальшивому доминиканскому паспорту, что привело к обострению международных отношений и впоследствии — к конфликту с отцом. После этого он уехал за границу и не посещал родину.