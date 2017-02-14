Сбербанк в 1,5 раза увеличил объемы потребительского кредитования в Санкт-Петербурге

По итогам 2016 года Сбербанк в Санкт-Петербурге выдал потребительских займов на сумму 21,6 млрд рублей, что 1,5 раза больше результатов 2015 года.

«Всего петербуржцы взяли около 90 тысяч потребительских кредитов. Средняя сумма займа увеличилась на 11% и составила 214 тысяч рублей», – отметил заместитель председателя Северо-Западного банка – директор головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу Олег Голубенцев.

Напомним, что розничный кредитный портфель Северо-Западного банка по Санкт-Петербургу по итогам прошлого года вырос на 17% по сравнению с показателями 2015 года и составил 193,5 млрд рублей. Всего по Санкт-Петербургу розничных кредитов было выдано на 76,8 млрд рублей, из них треть – потребительские кредиты.

Подробнее с условиями потребительского кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка www.sberbank.ru.

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