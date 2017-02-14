ЮИТ приглашает на «Ипотечную субботу»

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приглашает всех желающих стать гостями «Ипотечной субботы».

Мероприятие состоится 18 февраля, с 11 до 17 ч., в павильоне продаж жилого комплекса «Новоорловский», создающегося по проекту знаменитого испанского архитектора Рикардо Бофилла на севере города, рядом с Новоорловским лесопарком.

«Ипотечная суббота» – ставшая уже традиционной и популярной встреча с представителями ЮИТ и ведущих российских и зарубежных банков, с которыми финский застройщик работает по ипотечным программам. 18 февраля участниками «Ипотечной субботы» станут специалисты крупнейших банков: Сбербанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Банк Санкт-Петербург.

Гости «Ипотечной субботы» смогут познакомиться с актуальными ипотечными предложениями банков-партнеров, лучше узнать о квартирах, которые можно приобрести в жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге, выбрать наиболее привлекательные варианты и сделать расчеты по ипотеке. Кроме того, посетители получат специальные сертификаты, дающие право на дополнительную скидку при покупке квартиры в объектах ЮИТ.

Примечательно, что для желающих ЮИТ организует экскурсии на территорию жилого комплекса «Новоорловский» (первая очередь комплекса была сдана в декабре 2016 года, а во втором квартале 2017 года будет введена в эксплуатацию вторая очередь).

В павильоне продаж гостей ожидают угощения – кофе и чай с вкусной выпечкой. А самые маленькие посетители смогут весело провести время с аниматором.

ЮИТ в Санкт-Петербурге в настоящее время ведет строительство четырех жилых комплексов – «Новоороловский» в Приморском районе, INKERI в исторической части города Пушкин, «Смольный проспект» рядом с ансамблем Смольного и Fjord на Малом проспекте Васильевского острова. Квартиры во всех этих объектах можно приобрести в ипотеку по программам банков-партнеров ЮИТ.

«Ипотечная суббота» пройдет 18 февраля, с 11.00 до 17.00, о офисе продаж комплекса «Новоорловский», располагающемся на Суздальском шоссе

Зарегистрироваться, сообщив, для удобства гостей, время посещения, можно, заполнив регистрационную форму или позвонив по телефону: 424-69-02.

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