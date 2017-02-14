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14.02.2017 15:24
2 Комментариев

Семья бывшего замуправделами президента РФ сдает особняк на Крестовском за 18 млн рублей в год

Особняк Левтеевой на Крестовском острове Петербурга сдается в аренду за 1,5 млн рублей в месяц. Здание-памятник принадлежит Елене Малюшиной, супруге экс-заместителя управделами президента Ивана Малюшина.

Как сообщили «Фонтанке» 14 февраля в агентстве PrimeEstate, здание на Константиновском проспекте, 21, площадью 850 кв. м недавно было реконструировано. Особняк капитально отремонтировали, возвели мансарду и пристроили стеклянную шахту лестницы. Здание впервые сдают в аренду – под офис, банк или предприятие сферы услуг. Собственник готов оплатить ремонт арендатору.

По информации «Фонтанки», здание 1906 года постройки, региональный памятник, принадлежит Елене Малюшиной. Ее супруг, Иван Малюшин, в январе 2015 года покинул должность в управлении делами президента РФ, где являлся заместителем руководителя.

На соседнем с особняком участке находится элитный ЖК Diadema Club House. Им управляет компания «Алмаз» Никиты и Ивана Ивановича Малюшиных, свидетельствует СПАРК.

Между тем реконструкция особняка еще не завершена. Компания «Строй-Эксперт» разработала проект воссоздания парадной лестницы, утраченной в 1938 году, и благоустройства прилегающего участка площадью 1,5 тыс. кв. м.


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комментарии пользователей (2)
checkist
14 февраля 2017 г. 15:52
неплохо на своих записал недвигу в виде регион.памятника!
dddmmm
14 февраля 2017 г. 15:36
Хорошо платят в удп, раз хватает ещё и на особняки.
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